5211: la recensione – Kododo per tutti!

5211 è un incredibile gioco di carte dove ogni giocatore dovrà intuire cosa proveranno a giocare gli avversari per cercare di accaparrarsi più punti. Più sono le carte dello stesso colore sul tavolo, più possibilità si avranno di ottenere punti. Tuttavia, se ci sono troppe carte di quel colore, queste saranno completamente inutili!

Come funziona

5211 è composto di cento coloratissime carte, venti per ciascuna dei cinque colori. Le carte sono numerate da due a sei e alcune rappresentano un’icona a forma di Kododo, una lucertola dal bellissimo colore turchese che vive sulle isole di Curaçao e Aruba.

Il gioco si sviluppa su diversi round ed ogni round è suddiviso in tre turni. Ogni giocatore inizia la partita con cinque carte in mano e durante il primo turno, gioca due carte coperte di fronte a sé. Dopo aver rivelato, simultaneamente, le carte giocate, ciascun giocatore pesca due carte e riporta la propria mano a cinque carte. Il secondo ed il terzo turno sono praticamente identici: ciascun giocatore pone una carta coperta davanti a sé, la scopre simultaneamente, pesca per riportare la mano a cinque carte e alla fine del terzo turno, ogni giocatore ha davanti a se quattro carte scoperte e cinque carte in mano.

le carte Kododo in tutto il loro splendore

Ora si passa alla conta dei punti ottenuti durante il turno appena eseguito.

Se è stato giocato un numero preciso di carte Kododo, vengono conteggiate solo queste. Tale numero è dato dal numero dei giocatori più due. Nel caso il numero preciso venga raggiunto, chi ha delle carte Kododo davanti a se, le aggiunge alla propria pila punteggio, a faccia in giù davanti a sé.

Nel caso il numero preciso non venga raggiunto o venga addirittura superato, si determina qual è il colore maggiormente giocato. Si contano tutte le carte giocate da tutti i giocatori e si determina qual è il colore presente in maggioranza sul tavolo. Chi ha carte di quel colore, le prende e le mette nella pila punteggio, a faccia in giù, davanti a sé.

Ma attenzione! Vi sono due casi che possono modificare la determinazione del colore di maggioranza: il colore in maggioranza supera il limite o più colori di maggioranza sono in parità.

Esiste infatti un limite alle carte dello stesso colore che possono essere giocate durante un turno, rappresentato dal numero dei giocatori più tre e raggiunto o superato tale limite quel colore di maggioranza non genera alcun punto, lasciando spazio al secondo colore di maggioranza.

In caso di parità di maggioranza tra più colori, tutte le carte dei colori che pareggiano vengono scartate e si determina qual è il colore con la maggioranza. Se questo non è possibile, tutte le carte vengono scartate e nessuno ottiene punti.

Quando il mazzo di pesca termina, si effettua un ultimo round e si procede con la conta dei punti. Chi ne ha di più diventa ufficialmente il campione incontrastato di 5211!

Vedo, prevedo e cerco di indovinare cosa verrà giocato

5211 è molto semplice da apprendere ma si rivela un gioco dove non è solamente la fortuna a spadroneggiare ma conta, tantissimo, il guardare cosa hanno giocato gli avversari e decidere bene cosa buttare sul tavolo per cercare di portare a casa più punti possibile.

La dinamica del numero preciso delle carte Kododo è devastante. Se il numero viene raggiunto, chi le ha giocate, si prende i Kododo e via verso il nuovo turno ma, appena questo numero preciso non è presente, scatta la maggioranza del colore. Durante ogni giocata, bisognerà pensare bene a che carte disporre: carte Kododo per cercare di raggiungere il numero preciso o carte numerate per raggiungere una maggioranza cromatica decisamente golosa? Il lato affascinante di 5211 è anche il poter giocare con lo scopo preciso di rovinare i piani degli altri giocatori: il numero preciso delle carte Kododo è stato raggiunto? E allora, via, qualcuno butta una carta Kododo per andare verso la maggioranza cromatica. Ecco, il giallo spadroneggia ma qualcuno vorrebbe che il verde vincesse, e allora si buttano più carte gialle possibili per cercare di raggiungere il limite massimo di carte gialle e far eliminare questo scintillante colore a beneficio del verde. Sta tutto nel capire, leggere, indovinare cosa verrà giocato dagli avversari e si, sulla carta sembra un’operazione impossibile ma durante le partite non è così.

il retro delle carte

5211 scorre sempre veloce e preciso, non ci sono tempi morti e la noia non sopraggiunge mai. Le partite risultano sempre diverse tra loro e anche se giocato spesso, resta sempre accattivante come la prima volta grazie anche alle splendide e coloratissime illustrazioni presenti sulle carte.

Gioco consigliato a…

5211 è filler che può essere giocato da chi cerca una sfida divertente ma che può trasformarsi velocemente in una giocata impegnativa se intavolato con persone competitive. Ideale per iniziare una serata, magari per decretare chi deciderò il titolo da giocare dopo o per concludere alla grande una serata dedicata ai giochi da tavolo. Consigliato a chi si trova a suo agio in mezzo a carte, numeri e ad una buona dose di fortuna condita con un bel pizzico di calcolo, freddo e spietato.

Conclusione

5211 è un magistrale titolo filler che promette di divertire tanto i neofiti quanto i giocatori più incalliti. Le partite sono sempre molto diverse tra loro, senza momenti di noia o tempi morti. Tasso di rigiocabilità elevato, come anche una grande dose di competitività che soddisferà tutti i giocatori che apprezzano i giochi di carte dove il set up è immediato e le regole sono chiare e concise. Facilmente intavolabile, tascabile e bello da vedere.