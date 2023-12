Regali brutti da regalare alle persone che odi | Natale 2023

Cari lettori ci siamo! Anche quest'anno torna l'appuntamento più amato in vista del Natale! Un momento che, lo sappiamo bene, molti di voi attendono con ansia, e che nel tempo avete trasformato in uno dei nostri articoli più letti IN ASSOLUTO, a testimonianza che su internet c'è sempre spazio per l'odio gratuito, o almeno così pare.

Ebbene, dopo avervi regalato momenti di gioia e spensierata felicità natalizia, come nel caso del nostro amatissimo Calendario dell'Avvento, grazie al quale vi stiamo proponendo un'offerta IMPERDIBILE al giorno, proveniente direttamente dalle pagine di Amazon, è ora arrivato il momento di dare spazio ai rancorosi, ed a quanti non aspettano altro che il Natale per confezionare regali di puro astio, da omaggiare al prossimo, ed anche a quello dopo, a patto che li si odi profondamente.

Ebbene, anche quest'anno è arrivato il momento di coronare la nostra lunga lista inerente le nostre idee regalo per il vostro Natale, con un articolo dedicato alla roba brutta. Quella brutta, ma brutta davvero che, probabilmente, potrebbe andare bene solo se regalata al proprio peggior nemico!

Grazie a questa lista, dunque, potrete sbizzarrirvi nell'insultare il prossimo tramite un presente, che è forse la più subdola (e bellissima) modalità di "vendetta pacifica" che ci venga in mente, specie perché mai e poi mai vi inviteremmo alla violenza o all'imbracciare le armi, molto meglio prendersi la propria rivincita con altre modalità ed altri mezzi.

Che sia quel lontano parente che, puntualmente, vi "premia" della sua compagnia regalandovi un paio di calzini (o peggio), o quell'amico che ogni anno vi assilla per un regalo costoso che è troppo tirchio da comprarsi da solo, senza dimenticare quegli immancabili zii che per Natale vi omaggiano con la classica bomboniera dell'87, così brutta e kitsch da far schifo anche nelle vesti di regalo riciclato (perché sì, la gente ricicla ancora i regali, e soprattutto le vecchie bomboniere). Ebbene, come ogni anno, grazie a questo articolo potrete prendervi la giusta rivincita, rovinando anche voi le feste al prossimo, ed il tutto senza perdere neanche un briciolo del vostro incrollabile spirito natalizio!

A tal fine, dunque, abbiamo selezionato per voi solo il meglio del meglio del peggio del peggio del peggio, ritrovando così prodotti di rara bruttezza, capaci anche di competere con qualunque sciarpa infeltrita e fatta a mano.

Per effettuare questa selezione, come sempre, ci siamo affidati ad Amazon che, quanto più ci si avvicina al Natale, tanto più risulta essere l'unico in grado di garantirvi non solo degli ottimi prezzi, ma anche delle spedizioni rapidissime e puntuali, specie qualora siate clienti Amazon Prime, servizio - a nostro giudizio - da sottoscrivere assolutamente in vista delle feste, specie considerando l'enorme risparmio che si può avere nel non pagare le relative spese di spedizione!

Ciò detto, vi lasciamo alla nostra selezione di bruttissime idee regalo, ricordandovi anche che, tramite la nostra pagina ufficiale creata per agevolare i vostri regali di Natale, potrete consultare anche tutte le offerte provenienti da store come eBay, Mediaworld, Unieuro e tanti altri!

Regali brutti da regalare a Natale

