Suicide Squad: Taika Waititi e Margot Robbie hanno già girato parte delle loro scene

Il nuovo Suicide Squad uscirà al cinema non prima del 2021, ma il regista James Gunn ha confermato di aver già girato diverse scene.

Sembra infatti che il regista-attore Taika Waititi sia apparentemente già andato di fronte alla cinepresa, qualsiasi parte stia recitando nel film. Gunn ha fatto un Q&A sulle sue storie su Instagram nel fine settimana, e lo ha confermato durante l’ultima serie di domande questa mattina.

Anche Margot Robbie ha girato “alcune, non tutte” le sue scene di Harley Queen per Suicide Squad. Forse faranno la loro comparsa anche le Birds Of Prey? Non conosciamo molte informazioni sul film, a parte il cast e la data di uscita.

Oltre a Robbie e Waititi, questa volta la Suicide Squad comprende anche Viola Davis come Amanda Waller, Jai Courtney nei panni del Capitano Boomerang, Joel Kinnaman come Rick Flagg, David Dastmalchian come Polka-Dot Man, Steve Agee come King Shark, Daniela Melichior come Ratcatcher, John Cena come Peacemaker, Flula Borg, Nathan Fillion, Mayling Ng, Pete Davidson, Sean Gunn, Joaquin Cosio, Juan Diego Botto, Storm Reid, Taika Waititi, Alice Braga, Tinashe Kajese, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Idris Elba e Michael Rooker, ovviamente.

Il regista James Gunn, in una recente intervista, ha dichiarato quanto segue:”Sembra decisamente una vocazione e una passione più che un lavoro, ora più che mai. Ci sarebbero modi molto più semplici per fare soldi. E The Suicide Squad ha rinvigorito la mia vita creativa come niente prima. Sono grato ogni giorno che passo sul set (anche se meno grato per quelle chiamate all’alba sul set!)”.

Riguardo lo script del film, invece, l’attore e fratello del regista Sean Gunn ha detto:”Ora che ho letto la sceneggiatura, non dirò altro se non che è davvero buono. E so che è piuttosto jazz, quindi sono decisamente entusiasta di sentire cosa succederà dopo.”