Agents of SHIELD 7: online il trailer dell’ultima stagione

Durante il D23 Expò è stato svelato il primo trailer della settima e ultima stagione di Agents of Shield, che concluderà la serie Marvel e sarà trasmessa nell’estate del 2020.

Analisi Trailer

Da quello che abbiamo visto nel trailer, la serie si apre subito dopo i fatti della sesta stagione in una New York del passato (1931), dove vediamo degli agenti di polizia locale che si scontrano con un gruppo chiamato Chronicom. Nella fase finale di questa sequenza vediamo uno di questi extraterrestri scansionare il volto ad un agente di polizia con uno strano marchingegno. Quindi possiamo ipotizzare che queste persone denominate Chronicom rubino l’identità delle persoen per riuscire a muoversi liberamente in giro per la città.

Continuando l’analisi del trailer vediamo il ritorno di Phil Coulson (sempre interpretato da Clark Gregg) e quello di Daisy/Quake (interpretata da Chloe Bennet), inoltre notiamo che ricompare il logo dell’Idra.

Il cast

Come è stato riportato da The Futon Critic il 25 luglio 2019 nel cast della settima e ultima stagione tornano Clark Gregg nel ruolo dell’agente Phil Coulson, Ming-Na Wen nei panni dell’agente Melinda May, Chloe Bennet in quelli di Daisy Johnson, Iain De Caestecker interpreta l’agente Leo Fitz, Elizabeth Henstridge è l’agente Jemma Simmons, Henry Simmons nel ruolo dell’agente Alphonso “Mack” MacKenzie e Natalia Cordova-Buckley nel ruolo di Elena “Yo-Yo” Rodriguez.

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D è una serie televisiva statunitense creata per la ABC da Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen, basata sull’organizzazione S.H.I.E.L.D. (Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division) dei fumetti Marvel Comics, un’agenzia fittizia dedita al mantenimento della pace e di spionaggio in un mondo popolato da supereroi e altri esseri con poteri sovrumani. Ambientata all’interno del Marvel Cinematic Universe (MCU), la narrazione è in continuità con i film e le altre serie televisive del franchise.



Agents of Shield 7 sarà composto da 13 episodi e sarà trasmesso in prima tv nell’estate del 2020.