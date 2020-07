Aggretsuko Stagione 3 – poster e data di arrivo su Netflix

Attraverso NX, l’account twitter dedicato alle notizie e agli aggiornamenti sulle serie anime e serie animate, Netflix ha confermato la data di arrivo sulla piattaforma streaming di Aggretsuko Stagione 3 che sarà composta da 10 episodio da 15 minuti circa l’uno e arriverà il prossimo 27 agosto.

Eccovi il poster:

Aggretsuko ha come protagonista Retsuko, un esemplare di panda rosso (o panda minore) femmina di 25 anni, che lavora nel dipartimento di contabilità della ditta dei suoi sogni; tuttavia è costretta a svolgere compiti sempre più impossibili dai suoi superiori e dai suoi colleghi. Insoddisfatta del suo lavoro d’ufficio, nel tempo libero affronta le sfide quotidiane cantando a squarciagola canzoni death metal al karaoke.

Il personaggio, ideato dalla Sanrio, è stato per la prima volta protagonista di una serie di 100 corti anime di un minuto diretti da Rarecho di Fanworks è andata in onda su TBS Television tra il 2 aprile 2016 e il 31 marzo 2018 come parte del programma televisivo Ō-sama Brunch prima di approdare su Netflix.

Nonostante l’estetica rotonda e kawaii, questa serie Original Netflix nasconde una forte critica alla vita del giovane lavoratore moderno che si ammazza di straordinari per sbarcare il lunario e diventa solo una serie di numeri e conti per l’azienda per cui ha firmato il contratto. La ripetitiva vita d’ufficio di Retsuko è un setting perfetto per mettere in scena l’orrore esistenziale che molti millennials e la giovane protagonista vivono. L’aspetto veramente interessante è vedere come la sceneggiatura tratti in maniera abbastanza approfondita il tema della vita lavorativa moderna – di stampo nipponico, ma facilmente applicabile anche oltreoceano – e degli effetti devastanti sulla psiche della malcapitata eroina. Il suo obbiettivo non è quello di eccellere sul posto di lavoro o rispondere a tono ai suoi superiori, ma fuggire a tutti i costi da quell’ambiente oppressivo per trovare un lavoro più tranquillo o addirittura trovarsi un marito che la possa mantenere.