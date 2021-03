Akira – giorno di uscita del Volume 1 della nuova edizione Planet Manga

Attraverso la sua pagina facebook ufficiale, Planet Manga ha comunicato il giorno di uscita del Volume 1 della nuova, attesissima, edizione di Akira ovvero il capolavoro dello steampunk di

Katsuhiro Otomo.

Il primo volume arriverà in libreria e fumetteria il prossimo 18 marzo, il secondo volume è invece atteso per aprile. Ricordiamo che la nuova edizione era attesa già lo scorso dicembre ma era poi slittata a causa di alcuni problemi riscontrati nella lavorazione dei volumi di carattere burocratico.

Ogni volume della nuova edizione di Akira costerà € 22 avrà senso di lettura originale, una nuova traduzione e ricalcherà, su richiesta dello stesso sensei Otomo e della casa editrice Kodansha, l’edizione originale comprese le pagine con bordi colorati.

Questa invece la sinossi:

Ambientato in una Neo-Tokyo post apocalittica, Akira ruota attorno al tentativo di Kaneda, il leader di una banda adolescenziale di motocilisti, dell’attivista politica Kei, di un trio di esper e del colonnello Shikishima di impedire a Tetsuo, un amico d’infanzia di Kaneda che sviluppa poteri ESP che lo rendono mentalmente instabile, di sconquassare la città e di risvegliare un misterioso individuo dotato degli stessi poteri e chiamato Akira. Nel corso dell’opera, Otomo sviluppa temi come l’isolamento sociale, la corruzione e il potere.

Da anni Warner Bros. ha in cantiere un adattamento live action dell’opera.

L’ultimo regista associato al progetto è Taika Waititi (Thor: Ragnarok) che recentemente ha dichiarato:

“Visto che stavamo lavorando molto duramente sulla sceneggiatura, ci trovavamo costretti a rimandare di continuo l’inizio delle riprese. E di rimando in rimando siamo finiti per arrivare un paio di settimane troppo in là, tempistiche che abbiamo “mangiato” dalla schedule di Thor. I due progetti erano molto ravvicinati. Poi è stato rimandato ancora. E ancora. Tanto che si era addentrato troppo in avanti nell’agenda dell’altro film per poter funzionare. E per quel motivo abbiamo dovuto prendere Akira e, sostanzialmente, farlo girare dietro alla coda di Thor, spostandolo di un paio di anni.”