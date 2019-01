Alita: Battle Angel, ecco il merchandise ufficiale ispirato al film

In attesa dell’uscita del film Alita: Battle Angel, atteso nelle sale il 14 febbraio, è stato annunciato il merchandise in arrivo nel prossimo periodo ispirato all’eroina della pellicola.

La Twentieth Century Fox Consumer Products ha rilasciato alcuni dettagli sui prodotti ispirati al film che, in base alle rispettive licenze, saranno disponibili presso Titan Books, Funko, WETA Workshop, Loot Crate, Hot Toys, Prime 1 e Rubies.

Titan Books nel corso del nuovo anno distribuirà diversi libri basati sul film: Alita Battle Angel’s Official Movie HC Novel ($ 22,95), Alita Battle Angel’s Art & Making del film HC ($ 45,95) e Alita Battle Angel’s Dr. Ido’s Journal ( $ 24,95). Alita: Battle Angel – Iron City ($ 14,95); ad ora il romanzo prequel del film è già disponibile.

WETA Workshop rilascerà una linea di miniature in vinile: Alita Mini Epics. Al momento sono disponibili per il preordine: Alita, Dr. Ido e Zapan. Inoltre WETA rilascerà anche repliche di armi e oggetti da collezione della cultura pop per il film, inclusa una riproduzione in scala 1: 1 della spada Damascus usata nel film. Per i più esigenti sarà disponibile, in tiratura limitata, una versione in acciaio inossidabile.

Sideshow Toys’ Hot Toys rilascerà una figura in scala 1: 6 di Alita in forma Berserker: includerà mani intercambiabili, un’arma Damascus Blade e un espositore dettagliato.

Prime 1 Studio pubblicherà una statua di Alita Berserker in scala 1:4 sia in versione normale che deluxe. Quest’ultima include più bracci intercambiabili e la possibilità di cambiare le espressioni di Alita. Ogni statua è alta circa 25 ” (circa 63,5 cm) e dispone di illuminazione a LED.

Funko ha rilasciato un set di modelli Alita per la serie Pop! che mostrano i molteplici corpi dell’eroina del film: Alita Motorball Body, Alita Doll Body e Alita Berserker Body. I negozi FYE avranno anche un esclusivo Alita Black & White Berserker Body Pop.

Sempre nel 2019, Rubie rilascerà degli outfit per cosplay ispirati ad Alita: Alita Doll Body Costume ($ 50), Alita Berserker Costume ($ 50), una parrucca ($ 30) e la spada ($ 15). La collezione Grand Heritage di Rubie sarà arricchita con un Alita Doll Body ($ 150) e un costume Alita Berserker ($ 150).

Loot Crate, nel corso dell’anno, offrirà una selezione di prodotti legati al cinema per gli abbonati: un’esclusiva figura di Alita Motorball (Loot Anime / gennaio), una figura di Alita Berserker (Loot Anime / febbraio), una bambola Alita / febbraio), varianti Black & White del modello Alita Motorball (Loot Crate DX / febbraio) e i leggings Alita (Loot Wear / February).

Prima del film Kodansha Comics rilascerà versioni hardcover di Battle Angel Alita il manga di Yukito Kishiro