Secondo fonti accreditate online in tema manga e anime apprendiamo finalmente la data di inizio dell’adattamento anime di Chainsaw Man, ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Tatsuki Fuijmoto ed edito in Italia per Planet Manga.

L'anime di Chainsaw Man ha finalmente una data di inizio, ecco quando

Le avventure al cardiopalma di Denji e del conseguente cast altrettanto spassoso creato dal maestro Fujimoto avranno inizio dall’11 ottobre 2022.

Ricordiamo che in Italia l’anime sarà disponibile per la visione in contemporanea e sottotitoli per Crunchyroll, mentre una proiezione a porte chiuse dell’episodio pilota si terrà terrà presso il TOHO Cinemas Roppongi Hills il 19 settembre 2022.

Riproponiamo di seguito il più recente trailer:

L’anime è prodotto dallo studio di animazione MAPPA (Banana Fish, Jujutsu Kaisen, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale) con la regia di Ryu Nakayama (regista di episodi per l’anime di Black Clover, Jujutsu Kaisen). Hiroshi Seko (Ajin, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale) scrive la sceneggiatura; Kazutaka Sugiyama (Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation) è il character designer; Tatsuya Yoshihara (Black Clover, Monster Musume: Everyday Life with Monster Girls) dirige le scene di azione. Makoto Nakazono (Little Witch Academia, DARLING in the FRANXX) è il responsabile area tecnica. Kiyotaka Oshiyama (DEVILMAN crybaby, Space Dandy) è il designer dei demoni e Yusuke Takeda (Vinland Sanga) dirige l’immagine. Naomi Nakano è il responsabile sfondi e kensuke ushio (DEVILMAN crybaby, A Silent Voice) compone le musiche.

La seconda parte del manga ha avuto inizio il 13 luglio 2022 con l’arco narrativo scolastico (Gakko-hen). La prima parte è stata pubblicata dal 2018 al 2020 su Weekly Shonen Jump con 11 volumetti totali ed è interamente disponibile anche nel nostro Paese per Planet Manga (qui potete acquistare il cofanetto per immergervi in una sola volta nel mondo spettacolare creato da Fujimoto).

A proposito di Chainsaw Man

La serie manga di Chainsaw Man si divide in stagioni: la prima è stata pubblicata dal al 13 dicembre 2020 per un totale di 97 Capitoli e 11 tankobon. La seconda, invece, ha avuto inizio attraverso l’applicazione di Shonen Jump+ (Shueisha) il 13 luglio 2022 e si compone al momento di 6 capitoli.

In Italia è edita in Italia per Planet Manga con i primi 11 volumi disponibili.

