Preannunciato la settimana scorsa in occasione della key visual, come promesso, ecco puntuale il nuovo trailer dell’adattamento anime di Chainsaw Man, ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto, in arrivo sottotitolato in italiano ed in contemporanea col Giappone su Crunchyroll.

Denji affila la motosega per il trailer dell’anime di Chainsaw Man

Ecco a voi il trailer diffuso dai canali ufficiali social dell’adattamento anime il quale conferma, in più, l’inizio della trasmissione fissata ad ottobre 2022:

Il manga ritornerà alla serializzazione il 16 agosto 2022 (sarà già il 17 in Giappone) con il Capitolo 102 ed in attesa, ricordiamo, venerdì 5 agosto è atteso il nuovo trailer per l’adattamento anime del manga stesso realizzato dallo studio di animazione MAPPA. La serie anime avrà inizio nel corso del 2022 e in Italia sarà disponibile in contemporanea col Giappone e in forma sottotitolata mediante Crunchyroll.

La seconda parte del manga ha avuto inizio il 13 luglio 2022 con l’arco narrativo scolastico (Gakko-hen). La prima parte è stata pubblicata dal 2018 al 2020 su Weekly Shonen Jump con 11 volumetti totali ed è interamente disponibile anche nel nostro Paese per Planet Manga (qui potete acquistare il cofanetto per immergervi in una sola volta nel mondo spettacolare creato da Fujimoto).

A proposito di Chainsaw Man

La serie manga di Chaisaw Man si divide in stagioni: la prima è stata pubblicata dal al 13 dicembre 2020 per un totale di 97 Capitoli e 11 tankobon. La seconda, invece, ha avuto inizio attraverso l’applicazione di Shonen Jump+ (Shueisha) il 13 luglio 2022 e si compone al momento di 4 capitoli.

è edita in Italia per Planet Manga con i primi 11 volumi disponibili.

Ricordiamo che l’adattamento anime in uscita ad ottobre 2022 è prodotta da Studio MAPPA (Banana Fish, Jujutsu Kaisen, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale) con la regia di Ryu Nakayama. La trasposizione arriverà anche in Italia, sottotitolata, per Crunchyroll.