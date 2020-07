Annunciata una nuova serie nell’universo di Batman per HBO Max

La testata Variety ha appreso che HBO Max realizzerá una nuova serie ambientata nell’universo di Batman, in particolare nel distretto di polizia di Gotham City, in quella che sará la nuova trasposizione di Matt Reeves.

La serie, al momento ancora senza titolo, sarà ambientata nel mondo che Reeves sta creando per il film The Batman, con l’intento di lanciare un nuovo universo del crociato incappucciato su diverse piattaforme. Questo sará il primo progetto annunciato nell’ambito del nuovo accordo di Matt Reeves con la divisione televisiva dei Warner Bros. Studios. Lo stesso Reeves ha dichiarato:

“Questa è un’opportunità straordinaria, non solo per espandere la visione del mondo che sto creando nel film, ma per esplorarlo in una maniera approfondita e dettagliata che solo una produzione di formato piu’ longevo come una serie TV può permettersi. E arrivare a lavorare con una persona talentuosa come Terence Winter, che ha scritto in modo così penetrante e potente riguardo ai mondi della criminalità e della corruzione, è un sogno assoluto”.

Terence Winter sará produttore esecutivo e sceneggiatore della serie e ha giá lavorato per una delle storiche serie di HBO I Soprano, ottenendo 12 nomination agli Emmy Awards e riuscendo a vincerne quattro. In seguito, ha contribuito alla creazione di Boardwalk Empire e Vinyl, ricoprendo per entrambi gli show anche il ruolo di showrunner. Inoltre, ha ricevuto una nomination agli Oscar per la categoria “Miglior Sceneggiatura” per il film The Wolf Of Wall Street di Martin Scorsese.

Questa nuova serie sarà la seconda dedicata al dipartimento di polizia di Gotham. Dal 2014 al 2019 per cinque stagioni e 100 episodi, infatti, fu mandata in onda Gotham di Fox, ambientata durante i primi anni della carriera di Jim Gordon, con Ben McKenzie nel ruolo del giovane ispettore.