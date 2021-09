Annunciato un nuovo manga spin-off di Ken il Guerriero

Il famoso manga di Ken il Guerriero di Buronson e Tetsuo Hara, pubblicato in Italia dalla casa editrice Planet Manga, godrà di un nuovo manga.

A dare l’annuncio Yasu Hiromoto sul suo account Twitter, sul quale ha postato una foto del numero di novembre di quest’anno della rivista Comic Zenon di Tokuma Shoten in cui viene rivelata l’imminente pubblicazione del nuovo manga spin-off di Ken il Guerriero.

Il nuovo manga spin-off di Ken il Guerriero

Il nuovo manga spin-off dell’amatissima serie si intitola Hokuto no Ken Gaiden: Taisen Amiba no Isekai Haо̄ Densetsu – Isekai ni Itte mo Ore wa Tensai da! N? Machigatta ka na … (Fist of the North Star Side Story: Genius Amiba’s Another World Overlord Legend – Even If I Go to Another World, I Am a Genius!! Huh? Was I Mistaken…).

Su cosa verterà questa nuova storia dai tratti isekai? Protagonista è Amiba, genio delle arti marziali che nella serie originale pretende di essere Toki il quale, dopo essere stato sconfitto da Kenshiro, si risveglia in un altro mondo e inizia una nuova avventura.

Il manga verrà pubblicato il 25 ottobre sulla rivista Comic Zenon. Sokra Nishiki sta scrivendo la storia e Nattо̄ Gohan sta disegnando il manga. Buronson e Tetsuo Hara sono accreditati per il lavoro originale.

Ken il Guerriero: il franchise

Il manga originale è stato pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1983 al 1988 per un totale di 245 capitoli raccolti in 27 volumi.

Il manga originale ha generato numerosi spin-off tra cui un prequel, Soten no Ken – Le Origini del Mito, disponibile in Italia grazie alla Planet Manga, la quale ha nel suo catalogo anche il manga originale e altri spin-off.

Questa la trama:

Kenshiro dovrà lasciare Shanghai per trasferirsi in un’infernale Indonesia, dove troverà nuovi e terribili nemici, capaci di mettere in crisi anche un maestro di Hokuto. Per fortuna qui di maestri ce ne saranno due…

Hiroshi Kurao ha recentemente lanciato un nuovo manga spin-off intitolato Hokuto no Ken Seikimatsu Drama Satsuei-hen (Fist of the North Star Apocalypse Drama Filming Arc) sul sito di manga Comic Zenon il 26 febbraio.

Ken il Guerriero è stato adattato in due serie televisive anime composte da un totale di 152 episodi, prodotte da Toei Animation e trasmesse su Fuji Television dal 1984 al 1988 e disponibili su Yamato Video. Il franchise comprende anche alcuni film anime, OAV e un lungometraggio live-action.

