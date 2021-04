Army of the Dead, pubblicato il trailer del nuovo film di Zack Snyder

È appena stato pubblicato il trailer di Army of the Dead, il nuovo film di Zack Snyder, dopo il successo della Snyder’s Cut del film Justice League (disponibile link) con Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Garret Dillahunt, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro, Raúl Castillo e Huma Qureshi.

La storia di Army of the Dead segue le conseguenze di un’epidemia di zombie a Las Vegas e del gruppo di mercenari che si avventurano nella zona di quarantena per portare a termine una grande rapina. Questo è un film molto atteso e uscirà su Netflix il 21 Aprile, a tal proposito il regista Zack Snyder ha dichiarato: “Sono incredibilmente entusiasta dell’opportunità di collaborare di nuovo con Netflix mentre espandiamo l’universo di Army of the Dead sia con un prequel internazionale, sia esplorando il mondo visivamente dinamico dell’animazione. È stata una grande collaborazione e siamo entusiasti che Netflix dia così tanta importanza a questo nuovo progetto al pari di come gliene stiamo dando noi”.

Lo stesso Dave Bautista, protagonista della pellicola nei panni di Scott Ward ha, fin da subito, amato la storia dietro il film: “Per farmi partecipare a una pellicola di zombie doveva esserci qualcosa di davvero speciale. Ciò che differenzia questa pellicola è la parte da heist movie della sceneggiatura. Vi sono però svariati strati differenti da analizzare”.

Da quello che possiamo vedere nel primo trailer ufficiale, un gruppo di mercenari viene assoldato per compiere una delle rapine più grosse della storia dei furti, proprio in un cavò sotto un casinò di Las Vegas. Ad attenderli, però, non ci saranno solo i soldi, ma anche un vero e proprio esercito di zombie, ben organizzato e molto intelligente, tra cui spicca anche una inconsueta tigre non morta.

Vi ricordiamo che Army of the Dead uscirà su Netflix e in cinema selezionati il 21 Maggio 2021, tra poco più di un mese.