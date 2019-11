Avengers Endgame è il film dell’anno agli People’s Choice Awards!

Il film dei fratelli Russo, Avengers Endgame, ha ottenuto il primo posto agli People's Choice Awards, seguito da tantissime altre perle uscite quest'anno!

Il popolo è sovrano, e ha decretato i vincitori degli People’s Choice Awards di quest’anno. Durante la cerimonia di premiazione, Avengers Endgame è stato eletto come migliore film del 2019, mentre Robert Downey Jr. ha ottenuto il riconoscimento di miglior attore in un film d’azione.

Per quanto riguarda le serie televisive, Stranger Things ha portato a casa due premi, come migliore show e “drama show” dell’anno. Inoltre, Cole Sprouse di Riverdale è stato riconosciuto come miglior attore di serie TV dell’anno, e analogamente Millie Bobby Brown ha vinto il premio come migliore attrice dell’anno. Di seguito tutti i vincitori e premi.

Film dell'anno – Avengers: Endgame

Film commedia dell'anno – Murder Mystery

Film d'azione dell'anno – Avengers: Endgame

Film drammatico dell'anno – After

Film adatto alle famiglie dell'anno – Aladdin

Miglior attore dell'anno – Robert Downey Jr.

Migliore attrice dell'anno – Zendaya

Miglior attore di film drammatici dell'anno – Cole Sprouse

Miglior attore di commedia dell'anno – Noah Centineo

Miglior attore di film d'azione – Tom Holland

Serie televisiva dell'anno – Stranger Things

Serie televisiva drammatica dell'anno – Stranger Things

Serie televisiva comedy dell'anno – The Big Bang Theory

Migliore attrice di film animati – Beyoncé

Miglior attore dell'anno di Serie TV – Cole Sprouse

Migliore attrice di Serie TV – Millie Bobby Brown

Migliore attrice serie drammatiche – Zendaya

Migliore attore di Serie comedy – Kristen Bell

Premio Icona Onoraria – Jennifer Aniston, P!NK e Gwen Stefani