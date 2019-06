Avengers: Endgame tornerà presto al cinema con scene inedite, a riferirlo Kevin Feige, capo dei Marvel Studios attraverso un'intervista inedita!

Avatar ha ormai i giorni contati, si perché Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios ha appena dichiarato in esclusiva a ComicBook che Avengers: Endgame tornerà presto cinema con delle scene inedite e prima di quanto pensassimo.

Non solo, quindi, Marvel punta a superare Avatar – l’ultimo film di Avengers dista 45 milioni dal record -, ma distanziarlo di parecchio. Questa strategia potrebbe, infatti, riportare nuovamente al cinema tutti i fan del Marvel Cinematic Universe per un ulteriore visione del film record Avengers: Endgame. Kevin Feige ha così detto “Stiamo per riportare Avengers: Endgame al cinema. Non so se è stato già detto ufficialmente, e non so quanto potremo mostrare di nuovo, ma sappiate che lo faremo. Durante la fine della prossima settimana!

Ora, sappiamo che il film tornerà nelle sale americane, ma sarà così anche in Europa e da noi? Questo ancora non lo possiamo sapere, ma se Disney vuole sfruttare questa opportunità è molto probabile che succederà. La data prediletta dovrebbe essere intorno il 22 o il 23 giugno, Disney deve ancora distribuire un comunicato ufficiale, ma ormai ci dovremmo essere, dovrebbe mancare poco all’ufficializzazione da parte del colosso americano.

Ovviamente i fan sono ora interessati a capire quanto potrebbe essere lungo il film, visto che la versione normale durava ben 181 minuti e inoltre si resta incuriositi sulle eventuali scene inedite della pellicola, scene che molto probabilmente faranno impazzire i fan di questo incredibilmente universo, anche se lo stesso Kevin Feige non è propriamente sicuro di quanto si potrà mostrare di nuovo in più. Le ultime voci, ad esempio, parlano solo di una scena post credit in più a fine film, un omaggio ai personaggi e quindi non una comune “versione estesa”. Anche voi non vedete l’ora di tornare a vedere Avengers: Endgame al cinema e di vedere queste ipotetiche nuove scene? E soprattutto riuscirà a superare il tanto agognato record detenuto dal film fantascientifico di James Cameron, Avatar?