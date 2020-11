Batman – Soul of the Dragon, il trailer del nuovo film animato

Nella tarda serata di ieri DC e Warner Bros. Animation hanno pubblicato il primo trailer di Batman – Soul of the Dragon, il nuovo film animato originale che debutterà in digitale a partire dal 12 gennaio 2021 e in 4K Ultra HD Combo Pack e Blu-ray il 26 gennaio 2021.

Ecco il trailer:

Batman – Soul of the Dragon – la trama

Come avete notato dal trailer, Batman – Soul of the Dragon ha una ambientazione inusuale… gli anni ’70! E infatti il film è in parte ispirato alle pellicole di quegli anni recuperando alcuni personaggi DC nati per sfruttare la moda dell’epoca come Richard Dragon, adattato per i fumetti dal grande Denny O’Neil.

Ecco la trama del film:

In questo elseworld ambientato nei fantastici anni ’70 ritroveremo Bruce Wayne mentre si allena con un venerabile sensei. Qui Bruce, insieme ad altri selezionatissimi studenti, viene iniziato alle arti marziali. Il legame formatosi fra questi studenti verrà messo a dura prova da una pericolosa minaccia proveniente dal passato. Ci sarà bisogno degli sforzi combinati di Batman, del rinomato esperto di arti marziali Richard Dragon, di Ben Turner, di Lady Shiva e del loro mentore O-Sensei per sconfiggere questa minaccia!

Batman – Soul of the Dragon – il cast

Nel cast di Batman – Soul of the Dragon troviamo David Giuntoli (Grimm, A Million Little Things) nei panni di Bruce Wayne/Batman, Mark Dacascos (John Wick: Chapter 3 – Parabellum, Iron Chef America, Hawaii Five-0) come Richard Dragon, Kelly Hu (Arrow, X2: X-Men United) come Lady Shiva e Michael Jai White (Spawn, riprendendo il suo ruolo da Arrow) come Ben Turner/Bronze Tiger.

Il loro mentore O-Sensei è doppiato da James Hong (Big Trouble in Little China, Blade Runner). Josh Keaton (Voltron: Legendary Defender; Green Lantern: The Animated Series) è accreditato come Jeffrey Burr. Altre voci aggiuntive sono prestate da veterani come Chris Cox, Erica Luttrell, Robin Atkin Downes, Patrick Seitz, Jamie Chung, ed Eric Bauza.

Sam Liu (Reign of the Supermen, Batman: The Killing Joke) è produttore e regista del film mentre la sceneggiatura è scritta da Jeremy Adams (Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge). Michael Uslan, Bruce Timm (Batman: The Animated Series, Superman: Red Son) e Sam Register sono produttori esecutivi.