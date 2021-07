Batwoman 3: ci sarà anche Renee Montoya

L’eroina DC Renee Montoya sta per arrivare a Gotham City! Victoria Cartagena si è unita a Batwoman 3, l’imminente terza stagione della serie targata The CW, interpretando Renee. La notizia è stata riportata da Deadline e dalla stessa attrice nelle scorse ore.

Montoya è una ex ufficiale del GCPD che ha lasciato la polizia quando ha realizzato di non riuscire più a sopportare la corruzione all’interno del dipartimento. Equa, pragmatica e membro della comunità LGBTQ+, è una donna con una missione molto personale (e misteriosa): aiutare a ripulire le strade di Gotham, con ogni mezzo necessario.

Victoria Cartagena ha interpretato precedentemente Renee Montoya nella serie Gotham della Fox, sebbene gli universi non siano collegati. L’attrice ha anche avuto un ruolo regolare nella serie della Fox Almost Family e una parte ricorrente nella serie Servant di M. Night Shyamalan distribuita da Apple TV+. Ha anche recitato nella prima stagione di Manifest della NBC.

Nel finale della seconda stagione, andato in onda il 27 giugno, Ryan Wilder (Javicia Leslie) ha assunto il ruolo di Batwoman, mentre Kate Kane lascia Gotham alla ricerca del cugino scomparso da tempo, Bruce Wayne. È stato anche rivelato che la madre biologica di Ryan, che si credeva morta di parto, è in realtà ancora viva.

Oltre a Javicia Leslie, recitano nella serie anche Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Nicole Kang e Camrus Johnson, mentre il membro del cast originale Dougray Scott ha recentemente lasciato la serie. Batwoman è prodotto da Berlanti Productions in associazione con Warner Bros. Television.

Qui in basso trovate il Tweet con il quale la stessa Victoria Cartagena ha annunciato che entrerà ufficialmente a far parte del cast di Batwoman 3, seguito da una traduzione in italiano:

I guess #Reneemontoya and I have some unfinished business❤️ So very excited to join this new group of talented artists, writers & crew who are doing their thing over here! They have welcomed me wholeheartedly! Grateful, humbled, hype AF… #batwoman #fullcircle https://t.co/eeNCmptT7v

— Victoria Cartagena (@VickiCartagena) July 20, 2021