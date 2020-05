Batwoman – la protagonista Ruby Rose lascia la serie

Nella tarda serata è arrivata una notizia clamorosa riguardante la più recente aggiunta alle serie dell’Arrowverse ovvero Batwoman.

La protagonista Ruby Rose ha deciso di lasciare il ruolo di Kate Kane/Batwoman: la decisione sarebbe stata consensuale sia da parte dell’attrice che della Warner Bros. a cui fa capo il network The CW dove la serie ha finito da poco la messa in onda della sua prima stagione con il 20° episodio che è servito anche da season finale anticipato a seguito dello stop alle riprese a causa dell’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronovirus.

La Rose ha dichiarato che la decisione è stata davvero difficile e che non è stata una decisione presa alla leggera. L’attrice ha ringraziato Greg Berlanti, Sarah Schechter e Caroline Dries per averla accolta nell’Arrowverse, Peter Roth, Mark Pedowitz, Warner Bros. e The CW per aver creduto in lei oltre al resto del cast e della troupe che ha lavorato alla prima stagione della serie che è stata definita “un successo”.

Corte anche il comunicato di Warner Bros. e The CW e Berlanti Productions che hanno ringraziato la Rose per il suo contributo al successo della prima stagione augurandole il meglio. Studios e network si sono detti fermamente convinti nel portare avanti la serie con gli showrunner già intenti a costruire una nuova direzione che partirà dalla scelta di una nuova interprete ed eroina per la comunità LGTBQ.

Mentre si attendono le prime indiscrezioni sul casting della nuova Batwoman, si è già messa in moto la macchina dei rumor. Ruby Rose era stata scelta dopo aver recitato in Orange is the New Black e pare che già durante le riprese avesse esternato il suo malumore sia per l’eccessivo impegno che una serie generalista richiede ad un attore, circa nove mesi l’anno, e nel caso specifico di Batwoman fra due città ovvero Vancouver e Los Angeles sia per l’incidente che aveva coinvolto uno stunt che l’aveva costretta ad un intervento chirurgico al volto.

Il tutto era poi deflagrato a quanto riferito con la richiesta dell’attrice di passare meno tempo possibile in costume cosa che starebbe spingendo per il casting di un volto meno noto con specifiche richieste contrattuali.