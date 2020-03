Il crossover Crisi sulle Terre Infinite dell’Arrowverse arriva in Italia

Con circa 5 mesi di distacco rispetto alla messa in onda negli Stati Uniti sul canale The CW, arriva anche in Italia l’ambizioso evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, titolo enfaticamente ispirato all’omonimo e seminale evento fumettistico della DC di metà anni ’80, che coinvolgerà tutte le serie dell’Arrowverse

Il crossover Crisi sulle Terre Infinite,evento riunirà tutte le serie dell’Arrowverse: l’ammiraglia Arrow, che concluderà la sua corsa con l’ottava stagione fra l’altro, The Flash, Supergirl, DC’s Legends of Tomorrow e l’ultima arrivata Batwoman.

Crisi sulle Terre Infinite promette di unire quindi tutti i personaggi dell’universo televisivo DC non solo del presente ma soprattutto del passato con alcune guest star d’eccezione come Tom Welling (Smallville), Burt Ward (Batman ’66), John Wesley Shipp (The Flash ’90).

Per quanto riguarda la trasmissione italiana dovremo quindi attendere maggio con la prima serata di Mediaset Premium Action, canale visibile anche ai possessori di un abbonamento Sky con Pacchetto Famiglia.

Eccovi il calendario:

16 maggio – Supergirl 5×09 h. 21.15

19 maggio – Batwoman 1×09 h. 21.15

21 maggio – The Flash 6×09 h. 21.15

22 maggio – Arrow 8×08 h. 21.15

22 maggio – DC’s Legends of Tomorrow 5×01 h. 22.00

Da segnalare lo slittamento anche della quinta stagione di Supergirl il cui inizio era previsto, sempre su Mediaset Premium Action, inizialmente il 15 marzo e che invece ritarderà al 21 marzo.

Crisi sulle Terre infinite – Crisis on Infinite Earths in inglese e poi comunemente nota come Crisi – fu uno dei primi crossover del mercato fumettistico statunitense di genere supereroistico. Venne pubblicato dalla DC da aprile 1985 a marzo 1986 in dodici numeri e come obbiettivo aveva quello di mettere ordine nella complessa continuity dell’Universo DC costituita appunto fino a quel momento da infiniti mondi paralleli. La serie venne realizzata da Marv Wolfman ai testi e dal disegnatore George Pérez.