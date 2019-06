Bill Murray e l’aneddoto sul suo numero telefonico 1-800

Chi conosce bene l’attore Bill Murray, uno dei protagonisti del film Ghostbusters – Acchiappafantasmi del 1984, sarà curioso di scoprire cosa si nasconde dietro allo storico numero di telefono 1-800 che viene visualizzato durante la pellicola. Ebbene, a quanto pare, l’attore nelle ore scorse Murray avrebbe deciso di fornire ai fans una spiegazione ufficiale e definitiva. Sembrerebbe che il numero di telefono 1-800, non sia nient’altro che un numero sul quale l’attore riceve le telefonate da parte di attori e di produttori.

La motivazione di una scelta del genere è molto semplice: è lo stesso Bill Murray a gestire i suoi impegni di lavoro non avendo mai avuto un agente a sua disposizione. Dunque il numero 1-800 è stato creato appositamente per gli impegni lavorativi. Bill Murray ha specificato quale è stata la causa che lo ha spinto a creare un nuovo numero telefonico:

«Avevo un numero di casa, e continuava a suonare e risuonare. Alla fine, alzavo il telefono e dicevo: ‘Chi ca**o mi sta facendo squillare il telefono in questo modo?’. E l’agente: ‘Oh mi dispiace, stavo chiamando per questo e quest’altro’. Così io ero sempre: ‘Ascolta, non puoi farlo. Questa è casa mia. Se non rispondo al telefono, non fare così perché mi stai portando solo ad odiarti’. Il loro lavoro è semplicemente: ‘Mettimi in contatto telefonico con Bill Murray’. E non hanno nient’altro da fare. Quindi ho scollegato il telefono e mi sono fatto fare questo numero 800, che è davvero utile.»