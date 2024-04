Michele Pintaudi Editor

Marketer di professione, videogiocatore per passione. Da praticamente tutta la vita. Dal 2016 scrivo per GameDivision, verticale di Tom's Hardware Italia dedicata al mondo del gaming, e nel 2022 decido di pubblicare il mio primo libro: Le forme del videogioco. Gli studi in ambito comunicazione mi hanno aiutato a comprendere il ruolo del videogioco quale, ormai, parte integrante della vita di tutti noi. Sotto tantissimi punti di vista. Il videogioco è intrattenimento, arte, educazione, informazione, ma anche semplice passatempo. È da queste concezioni che mi piace partire nell'analizzare, nei miei articoli come in una semplice chiacchierata, quelle che sono oggi le forme di questo medium così unico e particolare.