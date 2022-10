Durante un’intervista, i produttori di Black Adam Beau Flynn e Hiram Garcia hanno rivelato che si aspettano Black Adam 2, un seguito del film DC Extended Universe, in tempi relativamente brevi, anche se al momento non ci sono ancora stati annunci ufficiali da parte di Warner Bros. o DC Films in merito. Black Adam è stato presentato in anteprima mondiale il 3 ottobre a Città del Messico e ha debuttato nelle sale nordamericane il 21 ottobre. Nato come spinoff di Shazam! del 2019, il film presenta Dwayne “The Rock” Johnson nei panni del protagonista Black Adam e introduce anche la Justice Society of America (JSA) nel DCEU. Fanno parte della JSA l’ex interprete di James Bond Pierce Brosnan nei panni del Dottor Fate, Sarah Shahi nel ruolo di Isis, Noah Centenio nella parte di Atom Smasher e Aldis Hodge nei panni di Hawkman.

Black Adam 2 potrebbe arrivare prima del previsto

Ecco quanto dichiarato da Flynn:

Non preoccupatevi, sarà una cosa veloce. Avremo la sceneggiatura pronta abbastanza velocemente.

Garcia, il presidente della produzione presso Seven Bucks Productions, ha fatto eco a questo ottimismo, promettendo che “non ci vorrà molto tempo” per la realizzazione di Black Adam 2. Mentre sono al momento sconosciuti ulteriori dettagli su un sequel di Black Adam, Johnson e i produttori del film, incluso Garcia, hanno ripetutamente promesso che il film espanderà l’attuale DCEU in zone mai viste in altri film. Qui di seguito trovate le dichiarazioni di Garcia:

L’eccitazione con Black Adam è che lo stiamo usando per espandere l’Universo DC. Penso che, utilizzando lui come nostro punto di rottura, ora possiamo aggiungere la JSA, e chissà quali altri personaggi entreranno in gioco. Ma quando metti un personaggio come Black Adam nell’universo DC, qualcuno che è così forte, così imprevedibile e incontrollabile, è necessario che più persone facciano del loro meglio per gestirlo. Penso di usarlo come punta di quella lancia è un ottimo strumento per iniziare a espandere l’universo in modo divertente.

Creato da Otto Binder e C.C. Beck, Black Adam (o Teth-Adam) è apparso per la prima volta nel fumetto The Marvel Family di Fawcett Comics del 1945, prima che fosse concesso in licenza alla DC Comics negli anni ’70.