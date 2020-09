Black Adam – Aldis Hodge interpreterà Hawkman

Nella nottata di ieri è arrivata una importante conferma riguardante il casting di Black Adam, pellicola con protagonista Dwayne “The Rock” Johnson che, dopo mille peripezie e slittamenti causati dall’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus, sembra essere entrata nel pieno della pre-produzione in attesa di iniziare le riprese.

Proprio Johnson, attraverso il suo account instagram ufficiale, ha infatti confermato e dato benvenuto a Aldis Hodge (Leverage, Hidden Figures, Straight Outta Compton, Underground) che interpreterà Hawkman nella pellicola. Uno dei personaggio più pittoreschi, e complicati, della mitologia DC fu creato da Gardner Fox e Dennis Neville debuttando nel 1941 su Flash Comics #1.

Hawkman è l’alter-ego dell’archeologo Carter Hall che durante una spedizione in Egitto scopre di essere la reincarnazione del Principe Khufu bloccato, a causa di una maledizione, in un ciclo di morti e resurrezioni insieme alla compagna Chay-ara. Successivamente il personaggio venne radicalmente modificato rendendolo un alieno proveniente dal pianeta Thanagar.

Black Adam, le notizie sul film

È stato proprio Dwayne “The Rock” Johnson a presentare Black Adam qualche settimana fa al DC FanDome. La pellicola, legata a doppio filo a Shazam!, narrerà le origini di Black Adam, rimasto prigioniero per oltre 5.000 anni in Kahndaq. Uno degli esseri più potenti dell’Universo DC, a differenza degli eroi moderni che devono essere morigerati, si risveglierà proprio a scatenare la sua furia. Il progetto, ha confermato l’attore, è stato messo in cantiere più di 10 anni fa.

Oltre a Dwayne Johnson nei panni dell’anti-eroe Black Adam, il giovane Noah Centineo sarà Atom Smasher, eroe capace di controllare la sua struttura molecolare aumentando dimensioni, forza e resistenza. Questa versione del personaggio dovrebbe rifarsi a quella creata da David S. Goyer e James Dale Robinson apparsa per la prima volta in JSA Secret Files 1 del 1999.

Noah Centineo, intervenuto anche lui al panel, ha presentato il suo personaggio come qualcuno che ha molto da provare a causa della sua eredità e andrà incontro ad una trasformazione a causa della sua disastrosa prima missione. Il suo percorso per diventare un eroe sarà inusuale.

Approfittando della presenza di Centineo, Johnson ha confermato che saranno altri 3 i membri della Justice Society of America ad essere introdotti nel film: Hawkman, Doctor Fate e Cyclone.

Non ci resta quindi che attendere i casting di Doctor Fate e Cyclone!

Black Adam è previsto nelle sale il 22 dicembre 2021.

Black Adam sarà diretto da Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise) su una sceneggiatura di Adam Sztykiel. Le riprese sarebbero dovute iniziare la scorsa primavera ma come facilmente intuibile l’epidemia di Coronavirus ha bloccato tutti i lavori che sono quindi slittati ad inizio 2021.