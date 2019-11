Black Friday 2019, le migliori offerte LEGO

Il Black Friday è ormai tra noi e Amazon si sta già sbizzarrendo nel proporre ai suoi utenti un numero esagerato di promozioni. Come sempre noi di Tom’s siamo pronti a proporvi solo le migliori tant’è che seguendo la nostra pagina ufficiale potrete avere già da qualche giorno, una chiara prospettiva su tutte le più interessanti promozioni online, di Amazon e non.

Detto questo, sappiamo che siete grandi fan dei set Lego, ed ecco perché abbiamo pensato di scandagliare la rete alla ricerca di quelli che sono i principali sconti sui mattoncini danesi legati proprio al Black Friday. Siamo ovviamente partiti da Amazon, primo store della rete a proporre sconti per il venerdì nero, ma l’invito è di tenere sott’occhio questa news visto che, con il passare dei giorni, si aggiungeranno qui nuove ed interessanti promozioni a tema.

Amazon, comunque, ha già messo online alcuni sconti molto vantaggiosi relativi al mondo Lego, con alcuni set che non potrete assolutamente farvi scappare! Un esempio? Il bellissimo set Lego Harry Potter dedicato alla Torre dell’Orologio di Hogwarts comprendente, per altro:

8 minifigure Harry Potter

Tutte i personaggi sono dotati di bacchette e dei costumi del Ballo del Ceppo

Il calice di fuoco

L’ala dell’ospedale contenente 2 letti e 2 lampade costruibili

Il Bagno dei Prefetti con una vetrata con sirenetta

Il set, composto da 922 costerebbe, di norma, ben 99,99€ ma grazie alle promozioni di oggi è possibile acquistarlo, fino ad esaurimento scorte, a soli 69,90€, con un risparmio netto di ben 30€! E non è finita qui! Prima però di lasciarvi all’intera selezione di set Lego in promozione, vi ricordiamo che val la pena inserire tra i preferiti la nostra pagina dedicata proprio al Black Friday 2019. Le offerte fioccano, e se non vorrete perdervi nessuna delle offerte del giorno, allora non dovrete far altro che seguire la nostra pagina dedicata!

Set Lego in offerta su Amazon

Set Lego in offerta su Ebay

Set Lego in offerta sul Lego Store

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!