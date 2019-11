I 10 migliori set LEGO in catalogo – Autunno 2019

Quali sono i migliori set Lego ad oggi in catalogo? Se un appassionato di LEGO volesse acquistare dei set LEGO, ancora disponibili sul LEGO SHOP o Amazon, quali dovrebbe cercare di avere a tutti i costi? Con questo in mente, cercando di soddisfare tutte le tasche, vi proponiamo dieci scatole corredate da una utile legenda, come di seguito spiegato.

Notare bene: tutti i voti vanno da 1 a 10.

Overall: voto del set LEGO nella sua totalità.

Minis: voto dedicato agli omini LEGO inclusi nel set. Il voto migliora in base alla rarità, alle caratteristiche uniche, agli accessori e alla tipologia di stampa (printing) delle minifigures più amate in tutto il mondo. Nel caso le minifigures non siano presenti il voto sarà Np.

Design: voto sul modo in cui i pezzi vengono assemblati. Viene privilegiata l’originalità e il divertimento nell’assemblaggio, la giocabilità del prodotto, l’aspetto finale del set completato.

Pezzi/prezzo: il voto si basa sul rapporto fra la quantità dei pezzi inclusi e il costo attuale del set. Se il set è fuori produzione ci si rifà a quanto rinvenibile su Ebay per una copia con la scatola ma non sigillata o quanto offerto dai venditori terzi su Amazon.

“Woosh factor”: il voto si basa su quanto bene e con quanta soddisfazione il set può essere tenuto in mano e fatto volare nella propria stanza, studio o ufficio. Tornate bambini grazie alle valutazioni di Japo L’Orbo!

Investimento: il voto si basa su quanto probabilmente il set guadagnerà valore economico se tenuto sigillato con una scatola in buone condizioni. Tutti i set LEGO nel tempo guadagnano valore ma un punteggio alto in questa voce significa essere sicuri che i collezionisti faranno di tutto per averlo MINT. Se il set è fuori produzione il voto indica quanto è ricercato dai collezionisti.

Sotto la foto del set troverete pertanto una breve descrizione del prodotto, le sue particolarità più belle e una tabella come questa:

Nome del set N° set Costo N° pezzi Voce Punteggio Overall 10 Minis 10 Design 10 Pezzi/prezzo 10 “Woosh factor” 10 Investimento 10

45082 – GRANDE GRU MOBILE – LEGO TECHNIC

Iniziamo davvero alla grande con un set non solo costoso ma anche enorme. Il LEGO Technic è amato da tutti: dai grandi per il dettaglio e la funzionalità dei modelli, dai più giovani per la sfida sottostante alla costruzione del set. La Grande Gru Mobile ha uno sterzo a 4 ruote e un motore V8 che muove pistoni e ventola. Mai la LEGO aveva costruito una gru tanto alta! Il modello infatti misura 100 cm di altezza, 66 cm di lunghezza e 18 cm di larghezza in posizione di lavoro. Inoltre grazie all’ingegnosità del sistema 2 in 1 è possibile scaricare online le istruzioni per costruire la Battipalo Mobile. I mezzi pesanti sono davvero la passione di tutti, non lasciatevi scappare questa meraviglia.

Grande Gru Mobile 45082 233,99€ 4057 Pzs Voce Punteggio Overall 10 Minis Np Design 10 Pezzi/prezzo 9 “Woosh factor” 6 Investimento 10

41380 – IL FARO CENTRO DI SOCCORSO – LEGO FRIENDS

LEGO Friends è con i suoi toni pastello e le sue minifigures cool (le famose mini-doll) un tema adeguato e amato soprattutto dalle bambine e dalle ragazzine. Il faro è un set davvero interessante, non solo per il prezzo, ma per gli spazi dedicati al gioco: il centro di soccorso è dotato di tantissime funzioni diverse tra cui un laboratorio, un’area giochi per leoni marini, un’area di riposo, una sala TV, un ufficio e un ponte di osservazione con una lampada che può essere illuminata premendo il tetto del faro! Questo set Include 2 mini-doll: Mia ed Emma, 1 delfino, 1 uccello, 1 tartaruga e 2 leoni marini. Le vostre figlie ci giocheranno per ore.

Il faro centro di soccorso 41380 64,99€ 602 Pzs Voce Punteggio Overall 8 Minis 9 Design 8 Pezzi/prezzo 7 “Woosh factor” 4 Investimento 4

60227 – LA STAZIONE SPAZIALE LUNARE – LEGO CITY

LEGO City nella sua variante Spazio è davvero una serie interessante. Lo spazio in questo caso è davvero quello che potremmo aspettarci dalla NASA o dalla Agenzia Spaziale Europea nei prossimi 25-50 anni. Tutta la serie ha dei pezzi imperdibili ma noi vi proponiamo un piccolo gioiello dal costo contenuto e la giocabilità ottima. La stazione spaziale con il suo micro shuttle, i 3 moduli abitativi staccabili e il satellite con i pannelli solari è davvero una micro ISS in LEGO. Ben quattro astronauti popolano questo set.

La stazione spaziale lunare 60227 54,99€ 412 Pzs Voce Punteggio Overall 8 Minis 8 Design 8 Pezzi/prezzo 6 “Woosh factor” 6 Investimento 7

75948 – LA TORRE DELL’OROLOGIO DI HOGWARTS – LEGO HARRY POTTER

LEGO Harry Potter nel suo recente reboot ci sta presentando dei prodotti davvero belli. Anche le scatole di fascia di prezzo bassa sono prodotti di valore per la quantità delle minifigures incluse. Qui però vi proponiamo un pezzo del castello di Hogwarts, la torre dell’orologio, che ricrea una delle scene più famose del “Calice di Fuoco”: il ballo dei Ceppi. Il set è davvero speciale per il meccanismo che fa ruotare la pista da ballo e le lancette dell’orologio. Inoltre include ben 8 minifigures: Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Fleur Delacour, Cedric Diggory, Viktor Krum, Albus Dumbledore e Madame Maxime. In più l’atmosfera natalizia e le sculture di ghiaccio rendono questo set ancora più “magico”.

La torre dell’orologio di Hogwarts 75948 99,99€ 922 Pzs Voce Punteggio Overall 9 Minis 10 Design 8 Pezzi/prezzo 7 “Woosh factor” 4 Investimento 7 se prendete tutti i set del castello anche 9

75192 – MILLENIUM FALCON – LEGO STAR WARS

Il colossale Millenium Falcon, nuova scatola quadrata è un must-buy per chiunque possa permetterselo. Il costo è elevato ma il prodotto è davvero speciale non solo per il famoso brand ma per le tecniche di costruzione e i dettagli presenti nel modello. Si tratta davvero di un modello da esposizione che stupisce per gli 84 cm di lunghezza. Nella scatola troverete anche Ian Solo, Chewbecca, la Principessa Leia e C-3PO e 3 minifigure dell’equipaggio dell’Episodio VII/VIII: vecchio Ian Solo, Rey e Finn. I personaggi includono anche un droide BB-8, 2 Porg costruibili e un Mynock costruibile. Il valore economico di questo set salirà vertiginosamente nei prossimi anni e si tratta di un investimento sicuro. Per costruirlo ci metterete circa 10 ore, quindi tenetevi il week end libero!

PS: eravamo davvero in dubbio se mettere questo o le altrettanto splendide versioni “ultimate collector series” della Morte Nera e di Cloud City. Contiamo di scrivere un pezzo dedicato ad hoc sul tema.

Millenium Falcon 75948 799,99€ 7541 Pzs Voce Punteggio Overall 10 Minis 8 Design 10 Pezzi/prezzo 7 “Woosh factor” 6 è troppo pesante! Investimento 10

75229 – FUGA DALLA DEATH STAR – LEGO STAR WARS

Abbiamo scelto questa scatola perché nonostante il costo ridotto è davvero una bellissima “vignetta” di una delle scene più iconiche della trilogia classica. Perfetta per essere esposta senza che il partner voglia la vostra testa, dalle dimensioni contenute, ha una buona quantità di dettagli e delle belle minifigures. È inoltre perfetta per essere fotografata o ingrandita con altri pezzi per riprodurre gli interni della Morte Nera. Cosa potete volere di più?

Fuga dalla Death Star 75229 29,99€ 329 Pzs Voce Punteggio Overall 7 Minis 8 Design 9 Pezzi/prezzo 8 “Woosh factor” 3 Investimento 6

70670 – IL MONASTERO SPINJITZU – LEGO NINJAGO Legacy

Fra i vari set Ninja Go questo è quello che merita davvero di essere regalato per un compleanno o a Natale. Il set è la scenografia perfetta per far combattere i ninja presenti nella scatola che poi sono anche tutti i protagonisti dell’omonimo cartone animato. In un colpo solo e con una spesa, relativamente, contenuta potrete far felice vostro figlio con un set che include tutto quello che gli serve per rivivere i combattimenti fra ninja!

Il Monastero Spinjitzu 70670 79,99€ 1070 Pzs Voce Punteggio Overall 7 Minis 9 Design 8 Pezzi/prezzo 8 “Woosh factor” 2 Investimento 7

41161 – LE AVVENTURE NEL PALAZZO DI ALADDIN E JASMINE – LEGO DISNEY

La serie Disney Princess oltre alla mini-doll ha sempre dei dettagli e dei pezzi speciali molto accattivanti. Questo piccolo palazzo con i due protagonisti del famoso cartone Aladdin ha davvero un ottimo potenziale. Gli spazi sono ben ottimizzati, gli accessori numerosi. Il palazzo ha 3 sale, una terrazza e un balcone, e c’è anche il tappeto magico una bancarella del mercato e l’ingresso ad una microscopica Caverna delle Meraviglie.

Le avventure nel palazzo di Aladdin e Jasmine 41161 29,99€ 193 Pzs Voce Punteggio Overall 7 Minis 8 Design 7 Pezzi/prezzo 5 “Woosh factor” 8 (il tappeto volante!) Investimento 6

21318 – CASA SULL’ALBERO – LEGO IDEAS

Tutti i set LEGO DEAS sono fantastici e, diciamocelo, un investimento sicuro per il futuro. Questo set è speciale però per diversi motivi; intanto per il design e le tecniche costruttive profuse. Inoltre l’albero può essere agghindato nella versione estate o autunno cambiando il colore delle foglie, che in questo caso sono state prodotte in un nuovo materiale “green”. Le foglie e tutti gli elementi della base sono realizzati in plastica PE (polietilene) sostenibile, di origine vegetale. Il set è bellissimo sia per giocare che per essere esposto e risulterà un ottimo seppur costoso regalo per i più grandi e i più piccini.

Casa sull’albero 21318 199,99€ 3036 Pzs Voce Punteggio Overall 9 Minis 7 Design 10 Pezzi/prezzo 8 “Woosh factor” 5 Investimento 10

31079 – SURFER VAN GIALLO – LEGO CREATOR

Questo set di lego per un costo contenuto offre ore di divertimento. Intanto perché è un set creator 3 in 1. Il van giallo può essere trasformato in una torre alla Miami Beach con relativo quad e in un maggiolino decapottabile. Tutti i tre modelli sono ben fatti e perfetti per le due minifigs “vacanziere” incluse nel set. Il van è un modello con un design ottimo, divertente da costruire, pieno di dettagli. Il tetto è rimovibile per poter giocare con gli “accessoriati” interni.

Surfer van giallo 21318 29,99€ 379 Pzs Voce Punteggio Overall 9 Minis 6 Design 9 Pezzi/prezzo 8 “Woosh factor” 8 Investimento 4