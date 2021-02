Bleach – in italiano su Amazon Prime Video

Nella tarda mattinata di oggi, attraverso la sua pagina facebook ufficiale, Dynit ha annunciato l’acquisizione di Bleach. L’anime tratto dallo shonen di successo scritto e disegnato da Tite Kubo arriverà prossimamente in italiano e in esclusiva su Amazon Prime Video.

Per ora non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Bleach, l’arrivo su Amazon Prime Video in attesa del ritorno?

Lo scorso marzo, durante la conferenza in live streaming “Bleach 20th Anniversary Project & Tite Kubo New Project Presentation”, era stato annunciato che l’anime (fermo dal 2012) sarebbe ritornato per adattare l’ultimo arco narrativo del manga ovvero La Guerra dei Mille Anni i cui eventi hanno luogo indicativamente fra il 55° e il 74°, ed ultimo, volume del manga originale.

Anticipando il ritorno dell’anime, e in attesa di un vero e proprio trailer, Shueisha e Bandai avevano diffuso un teaser con alcune tavole del manga animate:

Bleach, il manga e l’anime

Bleach è edito nel nostro paese da Planet Manga che ha prodotto due edizioni ed ha ispirato fra le altre cose una lunga serie animata da oltre 300 episodi, spettacoli teatrali, videogames, light novel e addirittura un film dal vivo targato Netflix. Ha venduto in Giappone oltre 82 milioni di copie e ha vinto nel 2005 il prestigioso premio Shogakukan.

Per chi non conoscesse lo conoscesse, Bleach narra le avventure del giovane Ichigo Kurosaki, il quale riceve accidentalmente poteri da shinigami da Rukia Kuchiki. Oltre ad assumersi l’incarico di difendere gli esseri umani dagli spiriti maligni e di guidare le anime defunte verso l’aldilà, Ichigo viene coinvolto in una serie di scontri tra spiriti, che lo portano a esplorare vari regni dell’aldilà e a scoprire di più sulle proprie origini.

Tite Kubo invece ha recentemente curato il character design del videogame Project Sakura Wars e lanciato Burn The Witch, spin-off proprio della sua serie di maggiori successo.