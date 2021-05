Blue Lock: 4 milioni di copie in circolazione

Blue Lock, lo shonen manga sportivo scritto da Muneyuki Kaneshiro e illustrato da Yusuke Nomura, vincitore dei Kodansha Manga Awards nella categoria shounen, e di prossima pubblicazione in Italia grazie a Planet Manga, ha raggiunto il traguardo di ben 4 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo.

Per festeggiare il risultato il canale YouTube ufficiale della rivista Shonen Magazine di Kodansha ha pubblicato il quarto video promozionale per l’uscita del 14° volume della serie, alla fine del quale viene fatto l’annuncio.

Blue Lock: il manga

La serie manga sportiva Blue Lock scritta da Muneyuki Kaneshiro e illustrata da Yuusuke Nomura è stata serializzata sulla rivista Weekly Shōnen Magazine di Kodansha da agosto 2018 ed è stata poi raccolta in volumi tankōbon.

Il manga segue Yoichi Isagi, uno studente del secondo anno e giovane attaccante della sua squadra che ha perso l’opportunità di andare ai campionati nazionali delle scuole superiori perché ha deciso di passare al suo compagno di squadra, che ha fallito, invece che tirare direttamente lui.

Isagi è uno dei 300 attaccanti U-18 scelti da Jinpachi Ego, un uomo che è stato assunto dalla Japan Football Association dopo la Coppa del Mondo FIFA 2018, per guidare il Giappone a vincere la Coppa del Mondo distruggendo il calcio giapponese. Il piano di Ego è quello di isolare i 300 attaccanti in un istituto simile a una prigione chiamato “Blue Lock”, al fine di creare il più grande “egoista”/attaccante del mondo, che è mancato nel calcio giapponese.

Vi ricordiamo che gli autori di Blue Lock sono stati già noti in Italia grazie a Edizioni Star Comics che ha pubblicato As the Gods Will e Jagan di Muneyuki Kaneshiro (tutt’ora in corso), mentre di Yusuke Nomura Planet Manga ha pubblicato Dolly Kill Kill.

In attesa di Blue Lock acquistate il primo volume di Dolly Kill Kill disponibile su Amazon!