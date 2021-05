I vincitori della 45ma edizione dei Kodansha Manga Awards

I Kodansha Manga Awards sono uno dei maggiori premi assegnati ai manga in Giappone, sponsorizzati dall’editore giapponese Kodansha. I Kodansha Manga Awards vengono assegnati ogni anno dal 1977 e le attuali categorie del premio sono: Shounen (ragazzi), Shoujo (ragazze) e Ippan (generale).

Kodansha Manga Awards: il vincitore della categoria Shounen

Il vincitore della categoria Shounen è Blue Lock di Muneyuki Kaneshiro e Yūsuke Nomura. Lo scorso hanno ha vinto Tokyo Revengers di Ken Wakui.

Blue Lock, scritto da Muneyuki Kaneshiro e illustrato da Yūsuke Nomura, è serializzato sulla rivista Weekly Shōnen di Kodansha dall’agosto 2018 ed è stato raccolto in 7 volumi tankōbon. Planet Manga ne ha annunciato la pubblicazione in Italia.

A seguito dell’eliminazione della nazionale giapponese ai mondiali del 2018 causata dell’eccesso di altruismo dell’attaccante Isagi Youichi, che ha preferito passare la palla a un suo compagno meno dotato tecnicamente anziché calciare in porta, prende il via un programma di selezione dei calciatori secondo il quale 300 giovani vengono isolati in un istituto-prigione (il Blue Lock) in cui saranno allenati duramente con l’obiettivo di creare “l’attaccante egoista più forte del mondo.”

Kodansha Manga Awards: il vincitore della categoria Shoujo

Il vincitore della categoria Shoujo è A Condition Called Love (Hananoe-kun to Koi no Ki) di Megumi Morino. Il vincitore dell’anno scorso è Our Precious Conversations (Boku to Kimi no Taisetsu na Hanashi) di Robico.

A Condition Called Love è scritta e illustrata da Megumi Morino che ha iniziato la sua serializzazione sulla rivista manga Dessert shōjou di Kodansha il 3 marzo 2020.

La storia segue Hotaru, una sedicenne al primo anno di liceo che è sempre stata ambivalente sull’amore, preferendo invece avere una vita vivace con la sua famiglia e i suoi amici. Così, quando vede il suo compagno di scuola, Hananoi-kun, seduto sulla neve dopo una rottura disordinata e pubblica, non pensa affatto di offrirsi di condividere il suo ombrello. Ma quando il giorno dopo lui le chiede di uscire nel bel mezzo della sua classe, lei non può fare a meno di sentire che la sua vita sta per cambiare in grande stile.

Kodansha Manga Awards: il vincitore della categoria generale

Il vincitore della categoria generale è Miss Yuria’s Red Thread of Fate (Yuria Sensei no Akai Ito) di Kiwa Irie. L’anno scorso ha vinto Blue Period di Tsubasa Yamaguchi, serializzato in Italia dalla J-POP.

Il manga è serializzato dal 2018 sulla rivista josei manga Be Love di Kodansha ed è stato raccolto in 8 volumi a partire da aprile 2021.

La cinquantenne Yuria passa una vita tranquilla insegnando lezioni di ricamo nella sua casa, dove vive con il marito scrittore e sua madre. Poi un giorno il suo mondo viene sconvolto quando il marito ha un’emorragia subaracnoidea e al suo arrivo in ospedale, Yuria viene accolta da un giovane uomo in lacrime che le annuncia di essere l’amante del marito.

