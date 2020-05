Borderlands: Cate Blanchett in trattative per il ruolo di Lilith

Recentemente alcune fonti hanno rivelato in esclusiva a Variety che l’attrice vincitrice di un Oscar Cate Blanchett sarebbe in trattative per recitare nei panni di Lilith nell’adattamento live-action di Borderlands, film tratto dall’omonimo videogioco e che sarà distribuito da Lionsgate.

Eli Roth dirigerà il film insieme ad Avi e Ari Arad i quali produrranno la pellicola con Arad Prods e Erik Feig della casa di produzione Picturestart. Craig Mazin, che ha vinto un Emmy per aver scritto Chernobyl, ha partecipato alla scrittura dell’ultima bozza della sceneggiatura del film Borderlands.

Se l’accordo dovesse essere confermato si tratterebbe di un’altra grande vittoria per lo studio di produzione che nelle ultime settimane ha confermato sia la presenza di Francis Lawrence per un prequel del franchise di Hunger Games, che Eric Warren Singer come sceneggiatore di un nuovo capitolo della serie cinematografica Now You See Me.

Borderlands, lanciato nel 2009, è un gioco sparatutto in prima persona creato e sviluppato da Gearbox Software e pubblicato dall’etichetta 2K di Take-Two Interactive Software. Il gioco è ambientato alla frontiera di un universo fantascientifico – nel pianeta di Pandora (e non solo grazie all’ultimo capitolo che ha permesso di scoprire luoghi nuovi) – che è stato abbandonato da una mega-corporazione prima degli eventi del gioco. La serie ha venduto oltre 57 milioni di copie in tutto il mondo. Il capitolo più recente, Borderlands 3, è stato reso disponibile lo scorso settembre.

Il personaggio di Lilith è uno dei principali protagonisti del franchise e uno dei personaggi giocabili nel primo capitolo di Borderlands. È anche una delle sole sei donne nella galassia che appartengono alla potente classe delle sirene dotate di incredibili poteri sovrumani. I produttori esecutivi del film sono Randy Pitchford, nonché produttore esecutivo del franchise videoludico e fondatore di Gearbox Software, e Strauss Zelnick, presidente e CEO di Take-Two Interactive. James Myers e Aaron Edmonds stanno supervisionando il progetto per conto di Lionsgate, Emmy Yu lo sta supervisionando per conto di Arad Productions e infine Lucy Kitada supervisionerà il progetto per Picturestart.