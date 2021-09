BRICK MANIA. Costruiamo insieme i set GWP (Gift with purchase) di LEGO Ideas

BRICK MANIA è il nuovo format che sostituisce l’appuntamento settimanale di LEGO MANIA, sempre condotto da Francesco Frangioja ma con una nuova veste grafica e set sempre nuovi o di grande interesse. In ogni puntata andremo a scoprire e a costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. Durante la nuova puntata di BRICK MANIA costruiremo i set GWP – Gift with purchase, ovvero gli i set che nel recente periodo sono stati dati in omaggio a fronte degli ordini fatti sul sito lego.com i cui progetti sono risultati vincitori di altrettanti concorsi sulla piattaforma LEGO Ideas. Pronti a divertirci di nuovo insieme?

BRICK MANIA – puntata del 08/09/2021

Nel corso della nuova puntata di BRICK MANIA costruiremo insieme i tre set LEGO Ideas sinora prodotti e dati in omaggio a fronte di acquisti sullo store online lego.com e progettati da appassionati che da tutto il mondo hanno partecipato ai rispettivi concorsi di creatività pubblicati sulla piattaforma LEGO Ideas stessa. Vediamoli insieme in attesa di costruirli!

LEGO Ideas #40335 Giostra del Razzo Spaziale

Prodotto sulla base del progetto vincitore del concorso LEGO Ideas Moment in space, il secondo ad essere indetto sulla piattaforma LEGO Ideas, alla proclamazione del vincitore del gennaio 2018, fa seguito nel giugno dell’anno successivo l’arrivo su lego.com del set prodotto per essere dato in omaggio dal 05/06/2019 al 18/06/2019 o fino a esaurimento scorte per ordini di importo uguale o superiore a € 85. Il set è composto da 154 pezzi, con i quali è possibile costruire il modello di una delle più classiche giostrine per bambini, minifigure inclusa.

LEGO Ideas #40448 Vintage car

Proclamato vincitore nel dicembre 2019 del concorso LEGO Ideas Build a Vintage car to cruise the streets of LEGO Modular building, nel quale si chiedeva ai partecipanti di immaginare e progettare un’auto d’epoca che potesse sfilare davanti ai “modulari” allineati, con particolare riferimento ai recenti a quell’epoca set del Downtown Diner e del Corner Garage, entrambi palesemente ispirati allo stile classico dell’America degli anni ’50. A distanza di un anno, arriva sugli scaffali virtuali di lego.com il 1° gennaio 2021 il set prodotto sulla base del progetto vincitore del concorso. Il set è composto da 189 pezzi, con i quali è possibile costruire il modello di una tipica “macchinona” americana, cabrio ed in perfetto stile anni ’50, due minifigure incluse.

LEGO Ideas #40487 Sailboat Adventure

Ultimo progetto in ordine di tempo a vincere uno dei concorsi sul portale LEGO Ideas che hanno l’obiettivo di realizzare piccoli set da dare in omaggio (GWP – Gift With Purchase) a partire da progetti degli appassionati i quali, una volta vinto il contest, vengono aggiunti al carrello degli acquisti su lego.com al raggiungimento dell’importo minimo d’ordine prefissato, che per questo set è stato fissato a € 200. Proclamato vincitore nel luglio del 2020 del concorso LEGO Ideas Build that holiday into that holiday, nel quale si chiedeva ai partecipanti di immaginare e progettare un modello che rappresentasse la propria vacanza ideale. A distanza di un anno, arriva sugli scaffali virtuali di lego.com il 1° agosto 2021 il set prodotto sulla base del progetto vincitore del concorso. Il set è composto da 330 pezzi, con i quali è possibile costruire il modello di una tipica barca a vela, con tanto di vele costruite con mattoncini e di due delfini giocherelloni che le nuotano accanto, due minifigure incluse.

