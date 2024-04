Francesco Frangioja -

Facilitatore Certificato da Trivium e Association of Master Trainers nella metodologia LEGO SERIOUS PLAY per la progettazione e l'erogazione di Workshop per l'agevolazione di processi decisionali e di problem solving. Sono LEGO Ambassador, sono l'autore di libri per bambini a tema LEGO, "conduco" la rubrica BRICKMANIA, appuntamento settimanale su Twitch di live building di set LEGO... e ovviamente scrivo articoli su notizie, set e curiosità del mondo dei mattoncini LEGO (e non solo LEGO) per CulturaPop.