Captain America (Avengers: Endgame) S.H.Figuarts di Tamashii Nations

Un nuovo Captain America , tratto dalla scena finale di Avengers: Endgame, è in arrivo da Tamashii Nations per la sua linea S.H.Figuarts. Questa serie di action figure da collezione è suddivisa in svariate macro-categorie e tra queste tratta anche i personaggi apparsi nei film del Marvel Cinematic Universe. Se magari vi sembra una ristampa di quello già uscito in precedenza dobbiamo darvi ragione solo in parte perché come in altri casi il produttore ha leggermente rivisto il design aggiungendo alcune cose che prima mancavano.

Captain America è il personaggio interpretato da Chris Evans nel Marvel Cinematic Universe. Dopo i fatti avvenuti in Avengers: Infinity War, Captain America decide di riunire i pochi Avengers rimasti e partire in un viaggio interplanetario alla ricerca di Thanos per costringerlo a far tornare in vita tutti quelli che con lo “snap” ha fatto sparire dall’esistenza. Purtoppo Thanos, che nel frattempo si è ritirato su un pianeta a fare una vita serena, con un secondo schiocco ha fatto scomparire le gemme stesse lasciando gli eroi senza alcuna possibilità. Durante il film assisteremo alla riappacificazione tra Cap e Tony che insieme agli altri eroi troveranno una via attraverso il viaggio quantico recuperando le sei gemme dell’infinito direttamente nel passato.

L’action figure di Captain America sarà molto snodabile, realizzata in PVC raggiungerà un’altezza di circa 15 cm. Dentro la confezione troveremo numerosi accessori aggiuntivi e svariate parti intercambiabili. Come possiamo vedere dalle immagini, infatti, saranno inserite mani intercambiabili, una testa senza elmo, lo scudo, il martello Mjolnir, l’effetto del tuono e lo scudo distrutto da Thanos. Tutto questo per ricreare le diverse scene del film. Anche in questo caso questa nuova versione, che esce a breve distanza dalla precedente, corregge alcune imperfezioni della prima versione rendendola molto più appetibile per i fan più accaniti.

Il nuovo Captain America (Final Battle) S.H.Figuarts è da poco in preordine al prezzo consigliato di 110,00 euro con uscita stimata per il mese di Giugno 2020. I prodotti Tamashii Nations sono importati in Italia da Cosmic Group.