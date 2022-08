Inizia finalmente a prendere forma la card di Clash at the Castle, attesissimo Premium Live Event che segnerà il ritorno della Compagnia in un grande stadio del Regno Unito dopo oltre 30 anni. Tutti gli occhi sono puntati su quello che si preannuncia un evento storico, in programma sabato 3 settembre al Principality Stadium di Cardiff, dinnanzi a oltre 70mila fan.

La card di Clash at the Castle

WWE SmackDown Women’s Championship: Shayna Baszler vs Liv Morgan (C)

Dopo essere sopravvissuta a Ronda Rousey a SummerSlam, Liv Morgan si prepara a un’altra difesa titolata. A Clash at the Castle dovrà affrontare l’ex NXT Champion Shayna Baszler, vincitrice di un Gauntlet Match a SmackDown.

Bianca Belair, Asuka & Alexa Bliss vs Dakota Kai, Bayley & Iyo Sky

Bayley, Iyo Sky e Dakota Kai hanno compiuto un ritorno shock a SummerSlam, mettendo l’intera divisione femminile nel mirino. Dopo i vari alterchi delle scorse settimane, adesso è ufficiale: a Clash at the Castle ci sarà un grande Six Tag Team Match che vedrà la campionessa in carica, Bianca Belair, affiancata da Alexa Bliss e Asuka.

WWE Undisputed Universal Championship: Roman Reigns (C) vs Drew McIntyre

Il ritorno a casa del figliol prodigo. Nonostante le sue origini scozzesi, Drew McIntyre sarà senza dubbio il paladino del pubblico a Clash at the Castle e tenterà in tutti i modi di interrompere il regno di Roman Reigns (campione da oltre 700 giorni). Drew è diventato number one contender dopo aver sconfitto Sheamus in uno Street Fight a SmackDown.

Dove vedere WWE Clash at the Castle

I biglietti per assistere dal vivo al grande evento (in programma sabato 3 settembre al Principality Stadium di Cardiff) sono ancora disponibili su Ticketmaster.co.uk. Clash at the Castle sarà inoltre visibile in diretta, e in esclusiva, sul WWE Network.