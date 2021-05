Caricatori wireless geek | I migliori

Comodi, funzionali ed eleganti: i caricatori wireless sono di certo uno dei prodotti più interessanti degli ultimi anni e, soprattutto in quest’ultimo periodo, stanno diventando sempre di più oggetti di tendenza. Questo perché, come spesso accade quando la richiesta di un prodotto aumenta, esiste una gamma di scelta davvero incredibile: soluzioni perfette per ogni esigenza e per tutte le tasche… Insomma, ce n’è davvero per tutti.

Con questo articolo vi vogliamo segnalare i migliori caricatori wireless geek, pensati per chi vuole caricare il proprio smartphone o i propri dispositivi senza rinunciare a quel piccolo tocco personale che rimandi alle proprie grandi passioni. Noi di Tom’s Hardware abbiamo scelto per voi sette tra i migliori caricatori wireless geek, tutti di altissima qualità, portatili e con tutta la comodità che deriva dall’assenza di cavi.

I migliori caricatori wireless geek

Caricatore wireless Ghostbusters

Il tuo smartphone è quasi scarico… Who you gonna call? Ghostbusters! Questo caricatore senza fili è la soluzione perfetta per ogni fan della saga di Ivan Reitman: un prodotto realizzato con licenza ufficiale e raffigurante il logo della serie, ma soprattutto con un’estetica compatta ma allo stesso tempo funzionale. 10W di potenza per ricaricare velocemente la batteria di iPhone, smartphone Samsung, Nokia e tanti altri dispositivi. Il tutto contenuto in un comodo caricabatterie wireless in gomma antiscivolo dal design davvero iconico.

Caricatore wireless Back to the Future

Un caricatore wireless per i fan di Ritorno al Futuro? Esiste, ed è anche bellissimo! Se volete sentirvi ogni giorno, a casa o in ufficio, come catapultati in un’avventura al fianco di Marty e Doc questo è proprio il prodotto che fa per voi. Realizzato con licenza ufficiale Back to the Future, con 10W di potenza per una ricarica rapida e senza fili di molti dispositivi e un design compatto che rievoca in maniera fantastica una delle saghe più amate della storia del cinema. E, cosa non da poco, è fatto in gomma antiscivolo per rimanere al suo posto anche quando la DeLorean decide di saltare all’improvviso indietro di qualche migliaio di anni!

Caricatore wireless Sonic

Se volete un caricatore wireless in grado di garantirvi una ricarica davvero, ma davvero molto veloce questo è il prodotto perfetto per voi. Del resto chi meglio di Sonic The Hedgehog sa cosa significa velocità? Un prodotto ufficiale SEGA, realizzato in gomma antiscivolo con una potenza di 10W per una ricarica veloce e senza ricorrere a fili. Compatibile con iPhone, telefoni Samsung e molti altri dispositivi per una soluzione versatile ma, allo stesso tempo, con un design compatto e accattivante per ogni fan del riccio più amato al mondo!

Caricatore wireless Knight Rider

Vi ricordate di Supercar? Stiamo parlando, con tutta probabilità, di uno degli show televisivi che più di tutti ha definito i mitici anni ’80: una vera e propria icona, nonché un cult davvero indimenticabile. Così come indimenticabile è KITT, l’auto che fu la vera protagonista della serie accanto a David Hasselhoff, e alla quale il design di questo caricatore wireless si ispira fortemente. Un prodotto realizzato in gomma antiscivolo, con licenza ufficiale e una potenza pari a 10W per una ricarica veloce di dispositivi di vario genere.

Caricatore wireless Minions

Negli ultimi anni i Minions li abbiamo visti davvero, ma davvero ovunque. Poteva dunque mancare un caricatore wireless ispirato alle simpatiche creaturine di Cattivissimo Me? Una potenza di 10W e un design realizzato con licenza ufficiale, per un prodotto di alta qualità perfetto per garantire la ricarica veloce e senza cavi di moltissimi tipi di dispositivo diversi. Il tutto realizzato in gomma antiscivolo, e perfetto per chi vuole ricaricare il proprio smartphone e molto altro in un modo davvero divertente.

Caricatore wireless Jurassic Park

Sin dalla sua uscita nel 1993, Jurassic Park si è affermato senza fatica come una delle opere più iconiche della storia della Cultura Pop. La pellicola di Steven Spielberg del resto non ha bisogno di presentazioni, e questo caricatore senza fili ispirato a Jurassic Park è il modo perfetto per rievocare l’atmosfera del film per tutti i fan superappassionati. Realizzato con licenza ufficiale, con potenza di 10W per una ricarica rapida e senza fili di molti dispositivi e un design compatto che rievoca in maniera fantastica una delle serie più amate della storia dell’intrattenimento mondiale.

Caricatore wireless Jaws

Sempre rimanendo in tema Spielberg, ecco un caricatore wireless dedicato a un altro film che possiamo definire a dir poco iconico: Lo Squalo, pellicola uscita ormai quasi cinquant’anni fa ma ancora degna di essere ricordata come un grandissimo capolavoro. Realizzato con un design con licenza ufficiale che richiama il tema principale del film, con 10W di potenza per una ricarica veloce di diversi dispositivi e un corpo in gomma antiscivolo questo prodotto, ve lo assicuriamo, sarà l’invidia di ogni fan di Jaws e di Steven Spielberg!

