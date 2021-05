Chainsaw Man: il peluche gigante di Pochita

Per i fan del manga di Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto, noto in Italia anche per la serie Fire Punch, edita da Star Comics, c’è una grande novità. Come annunciato sul canale Twitter ufficiale sella serie, oggi viene messo in commercio un peluche gigante di Pochita.

Chainsaw Man: un Pochita gigante

Pochita è un diavolo con un aspetto che ricorda un piccolo cane rosso con una motosega come un’appendice che sporge dal centro della testa. Per questo, all’inizio Pochita comunicava esclusivamente attraverso latrati e gemiti come un vero cane ma, dopo essersi fuso con Denji, è stato in grado di comunicare con lui nella sua mente.

Il peluche gigante di Pochita è creato dalla Lian Q Labo e Tamaki Co. ed è possibile acquistarlo sul loro sito internet. Non solo. In Giappone il peluche si potrà comprare anche in vari parchi di divertimento e sale giochi.

Il giocattolo sarà disponibile in due stili, e uno di questi vede Pochita che ansima con la lingua fuori. Tutto, dal cane alla lama della motosega, è fatto di tessuto, così non dovrete preoccuparvi delle eventuali ferite provocate dalla motosega. Tatsuki Fujimoto ha mostrato di che tipo di pasta è capace Pochita, ma questo peluche non seguirà quelle orme.

Chainsaw Man: il manga e l’anime

Chainsaw Man è scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto ed è stato serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 3 dicembre 2018 al 13 dicembre 2020. Il manga è entrato nell’arco finale il 9 novembre 2020 e si è concluso il 13 dicembre dello stesso anno.

In Italia è edito dalla Planet Manga che pubblicherà il quinto volume il 7 giugno di quest’anno:

Senza famiglia, senza futuro, devil hunter per necessità. L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone… Dall’autore di Fire Punch, la nuova, tagliente e crudele hit uscita dall’ormai leggendaria scuderia Shonen Jump!

L’adattamento anime, realizzato dallo studio d’animazione Mappa, è stato annunciato il 13 dicembre 2020.

