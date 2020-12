Chainsaw Man – la key visual che annuncia l’anime

Dalle pagine di Weekly Shonen Jump #2 disponibile da oggi in Giappone e si apprende, ufficialmente dopo le voci degli scorsi giorni, che Chainsaw Man godrà di un adattamento animato. L’annunciato è avvenuto tramite un terrificante poster che conferma anche che ad occuparsi della realizzazione dell’anime sarà Studio Mappa, lo stesso di Jujutsu Kaisen e L’Attacco dei Giganti 4.

Per il momento non sono trapelati ulteriori dettagli tuttavia il prossimo weekend (19 e 20 dicembre) andrà in scena il Jump Festa dove con tutta probabilità sapremo di più di questo progetto

Chainsaw Man, il manga

Chainsaw Man, il manga scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto (Fire Punch) che ha debuttato per Planet Manga poche settimane fa, si è concluso proprio oggi su Weekly Shonen Jump #2, molto prossimo alla conclusione. Come precedentemente riportatovi qualche giorno fa, il manga shonen ha terminato il suo “primo arco narrativo” e tornerà con una nuova serie che però verrà serializzata direttamente sull’app Shonen Jump Plus di Shueisha.

Quando tornerà tuttavia non è stato ancora rivelato.

Eccovi la sinossi di Chainsaw Man:

Denji è un ragazzo spiantato, coperto di debiti, che tira a campare uccidendo demoni servendosi del fido Pochita, un demoniaco cane-motosega, suo unico amico. Il destino è sempre stato duro con Denji, ma ora sta per portargli via tutto. Tutto, tranne la lealtà di Pochita, che offrirà al suo padroncino l’opportunità di vivere una nuova tagliente vita. Dall’autore di Fire Punch, il nuovo fenomeno che ha infiammato le pagine di Shonen Jump, folle, letale e roboante come la più affilata delle lame rotanti!

Tatsuki Fujimoto in Italia

Tatsuki Fujimoto, l’autore di Chainsaw Man, è noto ai lettori italiani per un’altra roba ovvero Fire Punch edita da Edizioni Star Comics. Anche Fire Punch durò relativamente poco per gli standard degli shonen ovvero solo 8 volumi tutti già pubblicati in Italia.

Eccovi la sinossi di Fire Punch: