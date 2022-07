Grandi novità per Charlie Cox: l’attore tornerà a interpretare i panni di Daredevil nel MCU in una veste del tutto inedita e diversa da quella che ci aspettavamo. Durante il panel di Marvel Studios Animation al San Diego Comic-Con, il capo della divisione, Brad Winderbaum, e il creatore di Spider-Man: Freshman Year, Jeff Trammell, hanno parlato delle novità legate alla serie animata dei Marvel Studios. Indovinate un po’? L’attore presterà la voce a Daredevil nella nuova produzione Marvel che, secondo quanto annunciato e riportato da comicbook.com, dovrebbe arrivare su Disney+ nel 2024. Daredevil avrà quindi l’opportunità di combattere nuovamente il crimine, questa volta insieme a Spider-Man.

Nel corso del panel, inoltre, è stato mostrato un concept art del personaggio interpretato da Charlie Cox, il quale indossa un costume nuovo rispetto a quello a cui siamo abituati: un abito nero con delle linee di un rosso intenso (forse il suo costume ufficiale nel Marvel Cinematic Universe?), che potete vedere qui sotto:

Daredevil will appear in Spider-Man: Freshman Year, played by Charlie Cox! #SDCC https://t.co/taavQtaKjd pic.twitter.com/OHQ2OTeuKW

— BD (@BrandonDavisBD) July 22, 2022