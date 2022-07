La conclusione della quarta stagione di Stranger Things ci ha regalato una delle scene più emozionati dell’intera serie, centrale nella trama di questo scontro con Vecna ma arricchita da un gusto decisamente metal che ha subito raccolto il plauso dei fan della serie di Netflix. Non è spoiler, visto che la scena è stata presentata anche all’interno del trailer del season finale di Stranger Things 4, confermare che Eddie Munson (Joseph Quinn) regala un momento incredibilmente potente quando sorprendere gli spettatori lanciandosi in una personale esecuzione di Master of Puppets in quella che è stata subito ribattezzata come la Metallica Scene. Un momento di grande carisma per il personaggio rivelazione di questa stagione, che ha portato a chiedersi come sia stata realizzata la Metallica Scene di Stranger Things 4.

Attenzione: sono presenti spoiler sull’episodio finale di Stranger Things 4

Va notato come in questo quarto capitolo delle avventure dei ragazzi di Hawkins la musica abbia subito rivestito un ruolo centrale. Se nelle precedenti stagioni la colonna sonora ha puntata a trasmettere l’appartenenza agli anni ‘80’ tramite l’utilizzo di sonorità tipiche della cinematografia dell’epoca, Stranger Things 4 ha stretto maggiormente il legame musicale con il periodo, presentando dei brani simbolo del periodo. Nella prima parte della stagione, Max ha trovato in Runnin up that hill un’ancora di salvezza alle pericolose attenzioni di Vecna, ma non paghi i Duffer Bros hanno voluto alzare in Stranger Things 4 con la Metallica Scene, in cui Eddie si lancia in una personale esecuzione di Master of Puppets dei Metallica. Ma come è nata questa scena?

Ecco come è stata realizzata la spettacolare Metallica Scene di Stranger Things 4?

A svelare la genesi di questo momento strepitoso è stata Nora Felder, supervisore delle musiche della serie, che durante un’intervista con Variety ha spiegato come simili scene richiedano una serie di passaggi, non ultimo la richiesta di utilizzo dei brani da parte dei possessori dei diritti. Ma come ha ben evidenziato la Felder, certe scene possono avere solamente quel tipo di mood musicale

“Si trattava ancora una volta di uno di quei momenti ‘deve per forza essere quella musica’. Questo momento della storia era stato anticipato come un passaggio essenziale e da capelli dritti in cui Eddie stava eroicamente in piedi ad affrontare la battaglia della sua vita. Ho la sensazione che i Duffer Bros sentissero come Master of Puppets fosse la scelta più evidente per l’intera scena. Non è stata valutata nessun’altra canzone, e tutti quanti la abbiamo accettata immediatamente. In un certo senso, si concilia con l’immagine apparentemente arrogante e scostante persona in pubblico di Eddie”

Non è la prima volta che all’interno della serie viene utilizzato un brano dei Metallica, che per la seconda stagione di Stranger Things avevano contribuito alla colonna sonora con The Four Horseman. Una presenza che aveva quindi dato alla Felder una visione di come approcciare i Metallica per ottenere nuovamente un loro brano di tale successo:

“Ho contattato il management dei Metallica con cautela, presentando attentamente la scena e il suo significato. Sapevo che la concessione sarebbe stata attentamente valutate, visto che avevamo già usato una loro canzone, scoprendo che erano fan della serie. Master of Puppets è un brano centrale del loro repertorio, e credo sia considerato uno dei favoriti durante i concerti. Volevo esser rispettosa nel far capire ai Metallica pienamente in quale contesto avremmo utilizzato la canzone, soprattutto su quanto la scena fosse essenziale nel definire questo nuovo spettacolare personaggio, Eddie Munson, che nessuno aveva mai visto prima”

Considerato che Master of Puppets, secondo quanto spiegato in diverse occasioni dal frontman dei Metallica James Hetfield, tratta di droga e di come la dipendenza cambi radicalmente le persone, viene da chiedersi come mai sia stato scelto proprio questo brano dal ricco repertorio dei Metallica.

Per la Felder, questo brano rappresentava anche la volontà di Eddie di cercare un riscatto per quanto accaduto nella prima parte di Stranger Things 4:

“Le qualità di talismano della chitarra di Eddie e la musica punk-metal lo hanno aiutato a riconnettersi con i suoi tratti di amore, cura per il prossimo e coraggio. Ci sono similitudini tra Vecna e i rifierimenti alla tossicodipendenza di Master of Puppets, entrambi hanno un impatto distruttivo sulla vita della gente, privandoli del proprio potere intimo. Il ritmo aggressivo del brano nasconde un messaggio nel testo di valore psicologico e di consapevolezza sociale, che affondano profondamente nella cura per il prossimo. La parte emotiva di Eddie palesata durante il suo incontro con Crissy è mascherata in modo simile dalla figura scostante che Eddie mostra pubblicamente”

La forte sintonia tra canzone e personaggio è uno dei motivi per cui la Metallica Scene di Stranger Things 4 ha avuto questo incredibile successo preso i fan. Un’importanza che non è sfuggita a Jospeh Quinn, che ha interpretato con grande trasporto questa scena fondamentale del finale della quarta stagione di Stranger Things, come lo stesso attore ha raccontato a Screen Ran, rivelando come dietro questa scena ci sia anche una personale passione per la musica: