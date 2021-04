Come funzionano le “vere” spade laser brevettate da Disney

Secondo alcune indiscrezioni, qualche giorno fa il Presidente dei parchi divertimento Disney Josh D’Amaro avrebbe mostrato in anteprima nel corso di una conferenza stampa delle vere e proprie spade laser retrattili e in grado di illuminarsi (ma non di ferire o tagliare, ovviamente); non essendoci dei video a testimoniare la cosa, il VR developer Ben Ridout ha provato a spiegarne il funzionamento con alcune dettagliate animazioni.

La maggior parte delle teorie si sono basate principalmente su un brevetto del 2018 per un “dispositivo spada con lama retrattile e illuminata internamente“, in particolare l’utilizzo di una sorta di “metro da falegname retrattile” come ispirazione. Infatti, sempre secondo il brevetto, la “lama” della spada laser è costituita da due bobine di materiale traslucido che giacciono piatte quando sono completamente avvolte, come un metro a nastro all’interno della sua bobina.

Quando ogni nastro viene sparato dall’estremità, si curva in un semicerchio che forma una metà della lama. Sono montati in modo permanente su una “punta” arrotondata della spada laser, che tira anche una serie di LED flessibili montati su una terza bobina motorizzata all’interno del telaio della spada laser. Le due metà della lama vengono unite insieme da una “forma di lama” quando escono dalla spada laser, creando un unico raggio luminoso di una spada laser.

Did #Disney invent a real working #lightsaber?

Yes they did.

It won't melt through metal blast doors, or cut off your hand, but it does feature an illuminated blade that will extend and retract at the push of a button.

This animation shows the concept behind the tech. pic.twitter.com/e7fwP06CxF

— Ben Ridout (@benridout) April 12, 2021