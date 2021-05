Crudelia: come vedere il nuovo film Disney

Il nuovo film Disney Crudelia sarà finalmente disponibile a partire dal 26 maggio 2021. La nuova pellicola Disney sarà un prequel de La carica dei 101, pellicola d’animazione della Disney del 1961, a sua volta trasposizione cinematografica del romanzo del 1956 della scrittrice inglese Dodie Smith. Ma dove e soprattutto come è possibile guardare questo film? Di seguito tutto ciò che occorre sapere.

Come guardare Crudelia? Ecco i dettagli.

Con la regia di Craig Gillespie, il film vede protagonista Emma Stone nel ruolo della celebre Crudelia De Mon ed esplora gli esordi ribelli di quella che viene considerata come una delle più famose e notoriamente alla moda, antagoniste Disney. Offrendo una interpretazione esclusiva di questa cattiva unica nel suo genere, il film viene ambientato nella Londra punk-rock degli anni Settanta.

Estella (nome di origine di Crudelia) è una giovane truffatrice nonché una ragazza brillante e ambiziosa, decisa a sfondare nel mondo della moda come fashion designer. La ragazza si avventura per le strade della città in compagnia di due ladri dilettanti che adorano il suo lato malvagio. Molto presto Estella viene notata dalla baronessa von Hellman (Emma Thompson), direttrice di una prestigiosa casa di moda, una donna straordinariamente elegante e raffinata. L’incontro tra le due tuttavia darà luogo a una serie di eventi in cui il lato oscuro, cattivo e vendicativo di Estella prenderà il sopravvento trasformandola nella Crudelia che tutti conosciamo.

Dove posso guardare Crudelia?

Crudelia sarà disponibile a partire da oggi 26 maggio 2021 nei cinema che hanno deciso di riaprire, ma qualora vi trovaste impossibilitati ad andarci non disperate perché il film, a partire da giorno 28 maggio, sarà disponibile anche su Disney+. A differenza di altre distribuzioni Premium On Demand (PVOD) non sarà possibile trovare su nessuna altra piattaforma questa pellicola.

Come posso guardare Crudelia?

A partire dal 26 maggio, potete recarvi in qualunque cinema che ha deciso di riaprire e che presenta nella programmazione la pellicola in questione. Qualora non aveste la possibilità, dovrete attendere il 28 maggio per guardare Crudelia su Disney+ attraverso il già conosciuto Accesso VIP. La piattaforma di streaming offrirà l’Accesso VIP a 21,99 euro e, per il momento, il film non sarà incluso nell’abbonamento Disney Plus. L’offerta Accesso VIP sarà disponibile fino ad una data da definire, probabilmente quando la pellicola non sarà più proiettata al cinema. Solo in questo momento Crudelia sarà reso disponibile agli abbonati Disney Plus senza costi aggiuntivi.

In ogni caso, una volta ottenuto l’Accesso VIP, questa film si potrà guardare tutte le volte che si vorrà su qualsiasi dispositivo in cui è disponibile la piattaforma di streaming. Si continuerà ad avere accesso a Crudelia finché si disporrà di un abbonamento attivo a Disney Plus.

