Crunchyroll ha annunciato il doppiaggio italiano di SPY x FAMILY, adattamento dell’omonimo manga di Tatsuya Endō edito in Italia dalla casa editrice Planet Manga e Tokyo Revengers, adattamento dell’omonimo manga di Ken Wakui, in corso di pubblicazione in Italia grazie alla J-POP (se volete potete recuperare la serie su Amazon)!

Il primo cour di SPY x FAMILY inizierà il 15 ottobre, mentre la prima stagione di Tokyo Revengers debutterà il 17 ottobre.

SPY x FAMILY: anime e manga

L’anime Spy x Family è curato di Wit Studio (Vinland Saga) e CloverWorks (The Promised Neverland).

Kazuhiro Furuhashi (Mobile Suit Gundam UC, Rurouni Kenshin, Dororo) dirige la serie anime, Kazuaki Shimada (The Promised Neverland) cura il character design e [K]NoW_NAME (Fairy gone, Dorohedoro, Sakura Quest) produce le musiche. Takuya Eguchi interpreta Loid Forger. Il cast giapponese comprende Takuya Eguchi nel ruolo del falsario di Loid, Saori Hayami in quello di Yor Forger, Atsumi Tanezaki nel ruolo di Anya Forger, Hiroyuki Yoshino è Franky Franklin, Yuko Kaida è Sylvia Sherwood e Kazuhiro Yamaji interpreta Henry Henderson.

L’anime in lingua originale ha debuttato su Crunchyroll il 9 aprile di quest’anno.

Per quanto riguarda il manga è scritto e disegnato da Tatsuya Endō che ne ha iniziato la serializzazione il 25 marzo 2019 sulla rivista digitale Shonen Jump+ della casa editrice Shueisha. La serie esce in tutto il mondo, in contemporanea alla pubblicazione dei capitoli in Giappone, in lingua inglese sull’app ufficiale Manga Plus, mentre in Italia è pubblicata dalla casa editrice Planet Manga.

Tokyo Revengers: anime e manga

La prima stagione dell’anime è stata diretta da Koichi Hatsumi (Berserk: L’Epoca d’Oro I – L’Uovo del Re, Blue Exorcist: Kyoto Saga, Deadman Wonderland, Gangsta) presso Liden Films (La Leggenda di Arslan). Yasuyuki Muto (Basilisk, Deadman Wonderland, Sengoku Basara – Samurai Kings) si è occupato della sceneggiatura mentre Kenichi Ohnuki (Golden Kamui, Gundam Build Fighters) e Keiko Ota (Ace Attorney) hanno curato il character design. Satoki Iida (Assassination Classroom) è stato il direttore del suono e Hiroaki Tsutsumi (Children of the Whales, Dr. Stone, Jujutsu Kaisen) ha composto la colonna sonora.

La seconda stagione di Tokyo Revengers, intitolata Christmas Showdown, è attualmente in produzione e andrà in onda a partire dal mese di gennaio 2023.

Per quanto riguarda il manga è scritto e disegnato da Ken Wakui ed è stato lanciato sulle pagine di Weekly Shonen Magazine nel marzo 2017 e Kodansha ha pubblicato il 22° tankobon il 16 aprile 2021. In Italia l’opera è edita da J-POP.