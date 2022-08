Con un catalogo quasi infinito, Crunchyroll è interamente dedicato alle serie anime di qualsiasi genere. Tra le nuove uscire, spesso in simulcast con il Giappone, e le vecchie serie per i fan più nostalgici, la piattaforma streaming riesce ad accontentare davvero i gusti di tutti. Oltre alla fruizione gratuita con una semplice iscrizione, è possibile accedere a tutti i contenuti con un conveniente abbonamento Premium. Come scegliere, tra i tantissimi titoli, quelli più belli? Tra tutti gli anime su Crunchyroll, vi proponiamo 9 serie TV da scoprire o guardare ancora una volta.

Le migliori serie anime in streaming su Crunchyroll

L’attacco dei Giganti

L’attacco dei Giganti di Hajime Isayama è senza dubbio uno dei manga più acclamati degli ultimi tempi. Pubblicata nel 2009, si conclude in 34 volumi nel 2021. L’edizione italiana risale a qualche anno dopo, il 2012. Il pubblico si avvicina ancor più alla storia nel 2013, quando l’anime di WIT Studio approda prima in Giappone, due anni dopo in Italia.

Dopo centinaia di anni segnati dal terrore dei Giganti, una piccola popolazione, gli Eldiani, vive sull’isola di Paradis, circondata da possenti mura. Eren, un giovane ragazzino, insieme ai suoi amici Armin e Mikasa assiste a qualcosa di incredibile: un enorme Titano, più alto delle mura, abbatte il confine generando distruzione nella città insieme ad altri Giganti. Da quel giorno, in seguito alla morte della madre, il giovane Eren promette a se stesso di eliminare ogni singola creatura, per vendicare l’intera umanità.

Attack on Titan

L’anime di WIT Studio si contraddistingue sin da subito per un’animazione caratterizzante. Il pubblico si affeziona presto allo stile, nonostante sia molto diverso dai disegni originali del manga. Infatti, quando lo studio MAPPA sostituisce WIT all’inizio della quarta stagione, nel pubblico si genera un primo malcontento. Eppure la nuova animazione apporta miglioramenti incredibili, specie nell’uso della CGI. Quest’anno i fan hanno avuto modo di ricredersi e apprezzare la qualità di MAPPA, che adesso permette ad Attack on Titan di raggiungere un vero apice, con uno stile sempre più perfezionato. Il racconto di Isayama è avvincente, mozzafiato, così ricco di sconvolgenti colpi di scena da essere considerato un’opera senza precedenti.

L’anime su Crunchyroll arriva in Italia in simulcast col Giappone. Ora, un abbonamento Premium, è possibile guardare tutte le stagioni di Attack on Titan in lingua originale e con sottotitoli. Le prime tre stagioni e la prima parte della quarta sono disponibili con doppiaggio in italiano su Prime Video.

Demon Slayer

Nel 2019 nasce l’adattamento animato di Demon Slayer, diretto da Haruo Sotozaki. Il manga, scritto e illustrato da Koyoharu Gotoge, è pubblicato nel 2016 da Shueisha e conta 23 volumi. L’anime è uno dei migliori prodotti dello studio Ufotable. Ad oggi, sono disponibili due stagioni, mentre Demon Slayer 3 è stato già annunciato.

Tanjiro, orfano di padre, è il primogenito di una numerosa famiglia che vive in una isolata casa di montagna trai boschi. Un giorno, dopo una fitta nevicata, il ragazzo si reca da solo in città per vendere del carbone; giunta sera, qualcuno lo esorta a non attraversare il bosco di notte a causa di una stana leggenda sui demoni. Niente di più vero: la famiglia di Tanjiro è decimata, ad eccezione della sorella Nezuko, la cui natura è tuttavia cambiata. Il protagonista dovrà trovare un modo per guarirla, anche a costo di diventare un cacciatore di demoni.

Demon Slayer

Demon Slayer narra un’avventura avvincente, ricca di combattimenti all’ultimo sangue. L’opera di Gotoge è di sicuro uno degli shonen più seguiti e amati dal pubblico negli ultimi tempi, e il prodotto di Ufotable riesce a sfruttare un racconto intrigante affiancandolo ad un’animazione di ottima qualità. Come accennato, con un abbonamento Premium è possibile guardare le due stagioni dell’anime di Crunchyroll. La prima con doppiaggio in italiano è invece disponibile su Prime Video.

Hunter x Hunter

Madhouse è lo studio d’animazione del nuovo adattamento di Hunter x Hunter,manga di Yoshihiro Togashi. Distribuito nel 2011, è il reboot della prima versione anime, che risale al 1999 in Giappone e al 2007 qui in Italia.

Gon, un ragazzo dalle mille risorse, decide di diventare Cacciatore per seguire le orme del padre e poter comprendere il motivo del suo abbandono. Partito per l’esame per diventare Hunter, il giovane protagonista incontra tre ragazzi che, ben presto, faranno parte del suo cammino: Leorio, Kurapika e Killua, ognuno desideroso di divenire un Cacciatore per uno scopo ben preciso. Riusciranno a ottenere i propri obiettivi?

Hunter x Hunter

L’anime di Hunter x Hunter del 2011 narra un racconto avvincente con un design fresco e moderno, insieme ad con dettagliata caratterizzazione dei personaggi, mai oscurati dal protagonista. Uno dei migliori shonen di tutti i tempi, che si distingue per un’inusuale gestione delle storyline dei personaggi. La sceneggiatura, unica nel suo genere, si districa tra i singoli intrecci con maestria, riuscendo poi a ricongiungerli con trovate spettacolari. A differenza di Prime Video, dove potete guardare le prime tre stagioni con doppiaggio, l’anime su Crunchyroll annovera tutte le sei stagioni sottotitolate.

Kaguya-sama: Love is War

L’anime di Kaguya-sama: Love is War, tratto dall’omonimo manga di Aka Akasaka, fa il suo debutto nel 2019 grazie allo studio A-1 Pictures, conquistando subito il pubblico con il suo carattere paradossale. L’opera originale del 2015, edita qui da Star Comics, conta finora 26 volumi e sta attraversando il suo ultimo arco narrativo.

Nella prestigiosa Accademia Shuchiin, Miyuki Shirogane è il Presidente del Consiglio Studentesco. Egli si occupa di diverse mansioni scolastiche insieme a Chika Fujiwara, Yu Ishigami e Kaguya Shinomiya, vicepresidentessa, ragazza di ricca famiglia. È proprio tra lei e Shirogane che scoppia una guerra d’amore. Ogni giorno un innamorato porta avanti una dura lotta per far sì che sia l’altra persona a fare la prima mossa. Chi di loro cederà per primo alla “debolezza” e dichiarerà i propri sentimenti?

Kaguya-sama: Love is War

Qual è il punto di forza di Kaguya-sama? Quello di saper sviscerare le più profonde e irrazionali meccaniche della mente quando si è follemente innamorati, con una brillante comicità. Le situazioni descritte, portate all’estremo sfiorando il surreale, sono invece piccoli bizzarri specchi della realtà, capaci di disarmare il pubblico, che non può far altro che rivedersi nelle assurde dinamiche descritte in questo anime a dir poco geniale. L’intera opera è concepita come un’interminabile partita tra Kaguya e Shirogane, una lunga battaglia tra i due innamorati.

Finora su Cruncyroll sono disponibili tre stagioni concluse di Kaguya-sama: Love is War. Per guardare questo incredibile romcom, munitevi di un abbonamento Premium.

Spy X Family

Lo scorso aprile è arrivato su Crunchyroll la prima stagione di Spy X Family, una delle serie anime più attese, un nuovo prodotto di WIT Studio diretto da KazFuruhashiuhiro . Tratta dall’omonimo manga di Tatsuya Endo pubblicato da Shounen dal 2019, questa serie d’azione ha conquistato i fan ancor prima di cominciare.

Twilight, una delle migliori spie al mondo, trascorre la vota svolgendo missioni sotto copertura, con l’obiettivo di rendere il mondo un posto migliore. Un giorno, però, riceve un compito davvero bizzarro: formare un’apparente famiglia e cambiare radicalmente vita per poter portare a termine la propria missione. A lui si uniscono, infatti, la misteriosa Yor e la piccola Anya, una bambina davvero speciale.

Spy x Family

Perché Spy x Family è uno degli shonen più amati degli ultimi tempi? Il racconto è decisamente fuori dal comune, un’opera davvero diversa e particolare nel panorama di questo genere. Il suo ritmo energico ma mai frenetico si unisce ad un’animazione estremamente gradevole, e poi… Come non amare i tre protagonisti? Un quadro splendido incorniciato, poi, da una colonna sonora perfettamente calzante.

È da poco finita la prima stagione di 12 episodi dell’anime su Crunchyroll, per il momento solo in lingua giapponese e visionabile con abbonamento Premium.

My Dress-Up Darling

Dalla recente opera di Shin’ichi Fukuda, edita da Square Enix nel 2018 e arrivata qui solo quest’anno, nasce l’anime di My Dress-Up Darling che conquista il pubblico all’inizio del 2022. Diretto da Keisue Shinohara, lo studio CloverWorks aggiunge al suo repertorio una incredibile sorpresa.

Wakana Gojou è un quindicenne tormentata da un traumatico passato. Vive una vita da recluso ed emarginato, finché non incontra Kitagawa, una gyaru molto socievole dalla personalità totalmente opposta. Presto i due si trovano a condividere le loro passioni, facendo nascere un rapporto davvero bizzarro.

My Dress-Up Darling

La serie di My Dress-Up Darling gode innanzitutto di un’animazione di ottima qualità e di altissimo livello, con un’attenzione quasi spasmodica per l’espressività dei personaggi, i quali nel corso della storia subiscono un’evoluzione, in particolare Wakana. Regno dell’equivoco, la serie mette in gioco una comicità leggera, frivola, senza però perdere di vista uno degli obiettivi principali: avvicinare il pubblico, in maniera più seria, al mondo del cosplaying.

La prima stagione si compone di 12 episodi; l’anime su Crunchyroll non necessita alcun abbonamento, ma ecco la novità più importante: è una delle pochissime serie con doppiaggio in italiano.

Ranking of Kings

Ispirato all’omonimo manga (2017) di Sosuke Toka edito da Enterbrain, il nuovissimo anime su Crunchyroll Ranking of Kings è un altro splendido prodotto WIT Studio che negli ultimi mesi si è davvero sbizzarrito (oltre al citato Spy x Family, ricordiamo La neve di Hisui, Vampire in the GardenVampire in the Garden e il film Bubble).

Bojji è un piccolo principe sordo. Essendo il primogenito, sogna di diventare il più grande re del mondo, ma le persone non hanno fiducia in lui. Bojji fa allora amicizia con un’ombra di nome Kage, l’unica che riesce a comprenderlo in qualche modo. Ex assassino, Kage è l’unico membro sopravvissuto di un clan. Da questo incontro, il racconto narra la crescita di Bojji e i diversi e inaspettati incontri della sua vita.

Ranking of Kings

Questa meravigliosa storia fantasy è dotata di un world building che in pochi episodi riesce già a catturare lo spettatore. È un racconto insolito, nuovo, sempre ricco di misteri da risolvere; attira così tanto i fan da essere tra i primi anime più visti in tutto il Giappone in pochissimo tempo. WIT dimostra di aver fatto passi da gigante con un’animazione di altissima qualità.

Come per My Dress-Up Darling, anche a Ranking of Kings Crunchyroll ha già destinato uno splendido doppiaggio.

Jujutsu Kaisen

La casa Shueisha comincia a pubblicare Jujutsu Kaisen di Gege Akutami nel 2018; un anno dopo Panini Comics lavora all’edizione italiana. C’è poco tempo da perdere, nel 2020 nasce già un adattamento anime di MAPPA destinato a conquistare il pubblico.

Itadori Yuji è uno studente che frequenta il Club dell’Occulto. I suoi compagni, dopo aver trovato un misterioso sigillo, si cacciano nei guai: è il dito di Ryomen Sukuna, la più potente divinità demoniaca. Per salvarli, Yuji dovrà ingoiare il dito. È così che il demone si unisce alla sua persona, processo che il più potente degli stregoni, Satoru Gojo, controllerà passo dopo passo. Una volta entrato nell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo, egli dovrà cercare tutte le 20 dita di Sukuna per porre fine alla sua Maledizione.

Jujutsu Kaisen

Tutti i fan dell’occulto e del sovrannaturale non possono non amare Jujutsu Kaisen. Un incipit travolgente catapulta già lo spettatore nel vivo della vicenda, senza mai sprecare tempo o perdersi nella propria trama. Anche se l’opera si ispira a tante altre, essa riesce a creare un universo tutto suo, convincente dall’inizio alla fine. Ogni personaggio ha un background preciso, essenziale. MAPPA, che ha già dimostrato la propria fase matura con Attack on Titan, qui conferma di saper essere uno studio d’eccezione.

La prima (e per ora unica) stagione di Jujutsu Kaisen conta 24 episodi, disponibili gratuitamente su Crunchyroll. Ben presto, si potrà guardare la serie con doppiaggio in italiano, sorte già toccata a Jujustu Kaisen 0, il nuovo film diretto da Seong-Hu Park.

One Piece

Facciamo ora un grande passo indietro e torniamo al 1997, quando Eiichiro Oda pubblica il primo volume di One Piece sulla rivista Weekly Shonen Jump. L’incredibile manga sui pirati, conquistando i lettori italiani dal 2001, diventa ben presto fonte d’ispirazione per uno degli anime che ha scritto la storia dell’intrattenimento, da allora fino ad oggi. L’anime di One Piece (1999) regna sovrano nella TV italiana a partire dal 2001 con la sua prima stagione East Blue.

Nel mondo si è ormai diffusa la pirateria. Un giorno Gold Roger, re dei pirati, annuncia di aver nascosto un incredibile tesoro detto One Piece. Tra i giovani sognatori in cerca del tesoro c’è Monkey D. Rufy, un ragazzo con il corpo di gomma per aver mangiato uno dei frutti del diavolo. Rufy si imbatte presto nella nave della piratessa Albida: da quel momento, il giovane vuole divenire il re dei pirati, tra mille incredibili peripezie durante la ricerca del misterioso One Piece.

One Piece

Nel corso degli anni, l’intero anime arriva a contare ben 1025 episodi in 20 stagioni, ancora in corso. Questo interminabile viaggio ha visto tantissimi cambiamenti: uno stile inconfondibile ma dalla qualità sempre più ricercata. Il racconto infinito di Oda a incollato i lettori alle pagine e lo studio Toei Animation, insieme alla regia di Konosuke Uda e Munehisa Sakai, ha saputo ammaliare gli spettatori di almeno due intere generazioni. Nuovi personaggi, nuovi intrecci, nuove avventure, un racconto ancora capace di sorprendere i fan, sia quelli nuovi sia i veterani, affezionati alla serie sin dalla prime stagioni trasmesse su Italia 1 nei primi anni Duemila. La corposità di One Piece non deve essere un ostacolo per la sua fruizione, e non è mai troppo tardi per godere di un anime che ha lasciato il segno come pochissimi. Su Crunchyroll sono presenti tutte le stagioni in lingua originale, da guardare con un abbonamento Premium.