Cutie Marks & Dragons: i My Little Pony giocano a D&D

In Demand Toys, negozio specializzato in giocattoli da collezione, ha diffuso le immagini in anteprima di un set di My Little Pony dedicato a Dungeons & Dragons. Cutie Marks & Dragons sarà un set speciale da collezione della serie Crossover Collection e conterrà 5 figure speciali ispirate al gioco di ruolo fantasy più celebre del mondo.

I pony multicolori di Hasbro non sono nuovi ad incursioni simili nel mondo di Dungeons & Dragons, infatti in passato Hasbro ha utilizzato questi popolari personaggi per realizzare un set di dadi poliedrici da collezione e una t-shirt in cui le Mane 6 vestivano i panni delle classi della Quinta Edizione. D&D ha fatto invece capolino in My Little Pony – L’Amicizia è Magica (sotto mentite spoglie) nell’episodio Dungeons & Discords, diciassettesimo della sesta stagione, in cui Spike, Big Mac e Discord giocano ad un gioco di ruolo.

Questo nuovo set conterrà 5 personaggi dal design vintage ispirato alla prima generazioni di pony, ma caratterizzato da colorazioni più naturali, elemento stilistico che si rifà ai primissimi modelli del giocattolo progettati da Bonnie Zacherle prima del 1983.

I cinque pony di Cutie Marks & Dragons saranno ispirati altrettante classi iconiche di Dungeons & Dragons (ladro, barbaro, druido, bardo e mago) e i personaggi presenteranno sia dettagli impressi sulla superficie del personaggio (come le decorazioni degli zoccoli e dei volti) sia accessori e costumi che potranno essere rimossi. Purtroppo nelle foto diffuse non è possibile vedere il Cutie Mark dei pony, uno degli elementi distintivi di questi personaggi, tuttavia è possibile ipotizzare che siano coperti dai costumi dei personaggi.

All’interno della scatola sarà possibile trovare anche due elementi classici di Dungeons & Dragons: un d20 e uno schermo del Master che raffigurerà i cinque pony protagonisti del set in una tipica illustrazione fantasy.

Cutie Marks & Dragons farà parte di Crossover Collection, una serie da collezione che vedrà My Little Pony omaggiare alcune delle licenze Hasbro più amate come Power Rangers, Ghostbusters, and Transformers.