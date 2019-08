D23: Marvel annuncia Incoming

Marvel ha annunciato Incoming, un misterioso fumetto che darà il via ad un nuovo evento editoriale della Casa delle Idee.

Una nuova storia è in arrivo per la Casa delle Idee, o in questo caso dovremmo dire “is Incoming“.

Durante l’incontro dedicato agli 80 anni di storia della Marvel del D23 Expo l’editor-in-chief C.B. Cebulski e l’ Executive Editor Tom Brevoort hanno sorpreso il pubblico con una rivelazione a sorpresa.

Cebulski e Brevoort hanno mostrato l’illustrazione promozionale che lancerà un nuovo evento editoriale: Incoming.

Incoming sarà il titolo del numero speciale da cui prenderà il via il nuovo evento globale previsto per il 2020 e che coinvolgerà tutte le testate del gruppo nei prossimi anni.

L’illustrazione si presta a moltissime speculazioni, in primo piano abbiamo infatti una silhouette bianca, un uomo dal fisico prestante che brandisce una spada e all’interno della sua sagoma una scritta rossa che recita “Uno li riunirà!”. La figura misteriosa è sovrastata da occhi gialli minacciosi. Lo sguardo enigmatico affiora dallo sfondo cosmico e lascia intendere che gli occhi siano l’unica parte scoperta del volto di questo personaggio, come se indossasse una specie di cappuccio o una maschera.

Dal contorno del personaggio in primo piano è davvero difficile individuare dei particolari sufficienti a farci intuire di chi si tratti, così come la spada, che ad una prima analisi non ci è possibile individuare.

Incoming sarà distribuito, negli Stati Uniti, a dicembre 2019, fino ad allora vi terremo informati sulle novità legate a questo nuovo evento del mondo Marvel.