D23: The Official Disney Fan Club. Arriva l’edizione 2019

Arriva la D23 2019 Expo, la convention organizzata dal fan club ufficiale Disney dove verranno rivelati molti dei progetti Marvel e Disney del 2019 e 2020

Domani, presso l’Anaheim Convention Center in California, inizierà la sesta edizione 2019 della D23 Expo, la convention organizzata da D23: The Official Disney Fan Club (o, semplicemente, D23).

La D23 Expo è l’evento ufficiale Disney che, ogni due anni, celebra il lavoro della Casa del Topo e dei brand che fanno capo alla The Walt Disney Company, come Marvel, Pixar e Star Wars. Dal 23 al 25 agosto, la D23 Expo porterà al centro congressi di Anaheim tre giornate piene di magia Disney, con momenti di intrattenimento, presentazione di gadget esclusivi, anticipazioni sui prossimi film, incontri con tante celebrità, mostre dedicate agli archivi storici Disney e tutte le novità legate ai parchi di divertimento e i resort.

Walt Disney

Da dove arriva il nome D23 e cosa significa?

D23 è una unione di due elementi riconducibili alla figura di Walt Disney; D, come è facile intuire, è l’iniziale del cognome del creatore di Topolino, mentre 23 indica il 1923, l’anno in cui la Disney è stata fondata.

Seguire l’evento

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming soltanto per alcuni contenuti selezionati grazie al servizio D23expo Live.

Collegandosi a questo link sarà possibile assistere alle dirette di 2 panel al giorno. Il programma sarà il seguente:

Gli orari riportati sono indicano le timezones del pacifico (PT) e della costa orientale degli Stati Uniti (ET).

Di seguito le indicazioni dell’ora italiana:

2019 Disney Legends Ceremony – 23 agosto h 19:30

Behind the Art of Disney Costuming – 24 agosto h 01:00

WOMEN OF IMPACT: Meet the Nat Geo Explorers Changing the World – 24 agosto h 19:00

Marvel Comics: Marvel’s 80th Anniversary – 25 agosto h 02:30

Heroines of the Disney Galaxies Presented by BoxLunch – 25 agosto h 19:00

The Art of Disney Storytelling – 26 agosto h 00:00

Cosa ci aspetta in questa edizione della manifestazione?

La D23 Expo 2019 presenterà un fitto calendario di eventi, dove molto spazio sarà riservato all’attesa presentazione del servizio di streaming online Disney+, che avrà un panel dedicato nella giornata di venerdì 23 agosto.

Durante questa conferenza, che si terrà alle 15:30 locali (quindi alle 00:30 di sabato 24), il pubblico potrà finalmente avere un assaggio di diversi show esclusivi della piattaforma come The Mandalorian (di cui sarà svelato il trailer), il film live action di Lilli e il Vagabondo, la serie tv di High School Musical e molto altro ancora.

Disney+ protagonista

Ma Disney+ sarà protagonista per tutto l’evento: alla piattaforma di streaming sarà dedicato un intero padiglione in cui, per i partecipanti alla manifestazione, sarà possibile assistere a sessioni di demo del servizio, ammirare diversi prop e costumi utilizzati sul set di alcune serie originali e sottoscrivere abbonamenti in anteprima con una formula speciale riservata esclusivamente per la D23 Expo.

D23: Sabato 24 Agosto

Per quanto riguarda sabato 24, gli eventi del programma che hanno catturato la nostra attenzione sono diversi.

Alle 10:30 locali (19:30 italiane) si terrà la conferenza dedicata ai Simpsons a cui parteciperanno il creatore Matt Groening, gli scenaggiatori Al Jean e Matt Selman, il regista Mike B. Anderson e le doppiatrici Nancy Cartwright (voce di Bart) e Yeardley Smith (voce di Lisa). Durante l’incontro si parlerà della prossima stagione dello show.

Alle 13:30 (le 22:30 italiane) sullo Stage 28 sarà in programma una conferenza intitolata “Secret Walt Disney Company Project” che svelerà i dettagli di un nuovo progetto, il cui annuncio è previsto per oggi giovedì 22.

Sempre sullo Stage 28, alle 17:30 (02:30 italiane) avremo i festeggiamenti per l’ottantesimo anniversario della Marvel. Questo evento potrà essere seguito in diretta streaming dei canali social Disney: trovate tutte le informazioni a questo link.

D23: Domenica 25 Agosto

Domenica 25 la mattina sarà particolarmente affollata, con diversi incontri quasi in contemporanea sui vari palchi.

Alle 10:00 locali (19:00 italiane) alla Expo Arena si terranno le celebrazioni del trentesimo anniversario de La Sirenetta, mentre alle 10:30 locali (19:30 italiane) nella Hall 23 ci sarà un panel sui parchi di divertimento, dove saranno annunciate alcune anticipazioni sui cambiamenti futuri (attrazioni, esperienze e merchandising) dei parchi Disney.

Sempre alle 10:00 locali, sul palco dello Stage 28 si terrà l’incontro Heroines of the Disney Galaxies Presented by BoxLunch, una celebrazione dei personaggi femminili più iconici dei vari franchise. Questo evento potrà essere seguito in diretta streaming dei canali social Disney, trovate tutte le informazioni a questo link.

Noi seguiremo per voi tutto l’evento: come direbbe Topolino “See you real soon!!”