Dopo avere visto Matt Murdock indossare finalmente i panni di Daredevil in She-Hulk: Attorney at Law, i fan del Marvel Cinematic Universe sono ora in attesa di vedere come si evolverà il personaggio nel franchise. Le notizie che arrivano dai Marvel Studios, per quanto apparentemente confusionarie negli ultimi tempi, sembrano andare nella direzione di una nuova versione di Daredevil, al punto che recentemente l’interprete del personaggio, Charlie Cox, ha lasciato intendere come Daredevil: Born Again sarà la vera origin story del Diavolo Custode nel Marvel Cinematic Universe, cancellando definitivamente quanto visto nelle serie dell’era Netflix.

Dopo aver ripreso il ruolo del Diavolo Custode in Spider-Man: No Way Home, seppur come avvocato nei panni di Matt Murdock, Cox ha recentemente indossato il costume del Cornetto. L’attuala aspetto di Daredevil è un omaggio al primo costume fumettistico del personaggio, e inevitabilmente i fan hanno cominciato a domandarsi quale sarà l’aspetto di Daredevil nella sua futura serie.

Quanto confessato da Cox a Entertainment Weekly sembra essere una vera e propria dichiarazione d’intenti:

I Marvel Studios sono stati molto chiari riguardo a Daredevil: Born Again, che sarà una prima stagione, non una quarta. Quindi, sarà tutta un’altra storia, e in un certo senso, la cosa entusiasmante è che abbiamo la potenzialità di raccontare queste storie nuovamente, nello stesso modo in cui lo fanno nei fumetti, in cui a volte ci si ferma per guardare ancora una volta all’inizio del viaggio di Murdock come ragazzino, e raccontare nuovamente la sua origin story. Quindi, probabilmente è quello che faremo, non lo so con sicurezza.

Al momento non ci sono molti dettagli del futuro del Diavolo Custode per Daredevil: Born Again, mentre ancora si è in attesa della conferma del ritorno di altri volti amati dai fan ai tempi della serie Netflix all’interno del Marvel Cinematic Universe.

