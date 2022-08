Come da tradizione, anche la nuova serie del Marvel Cinematic Universe dedicata a Jennifer Walters, ovvero She-Hulk: Attorney at Law, si presenta ricca di citazioni e riferimenti al mondo degli eroi della Casa delle Idee, sia nella loro dimensione cinematografica che in quella cartacea. Sin dai primi annunci sino ai recenti trailer che ne hanno preceduto l’uscita, She-Hulk ha lasciato intendere come, rispetto a più recenti produzioni come Ms. Marvel o Moon Knight, il legame di Jennifer Walters (Tatiana Maslany) con la continuity del Marvel Cinematic Universe sarebbe stato più sentito, e quale modo migliore per creare questa sinergia che arricchire She-Hulk: Attorney at Law di easter egg e riferimenti?

Ovviamente, questa tradizione del franchise sarà onorato con una caccia a easter egg e riferimenti il più accurata possibile. Che si tratti di divertenti richiami a momenti iconici del Marvel Cineamtic Universe o a misconosciute curiosità prese dai comics marveliani, cercheremo di trovare quanti più easter egg e riferimenti nelle puntate di She-Hulk: Attorney at Law, serie che, come abbiamo visto nella nostra anteprima, promette di esser estremaemnte interessante.

Tutti gli ester egg e le citazioni di She-Hulk: Attorney at Law, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe

Episodio 1: Un normale livello di rabbia

‘Qual è la responsabilità di chi ha il potere?’ Con questa fase, Jennifer Walters ci accoglie in She-Hulk, fornendoci una diversa versione del tradizionale mantra marveliano reso celebre da Spider-Man: Da grandi poteri, derivano grandi responsabilità. Curiosamente, questo motto marveliano nel Marvel Cinematic Universe è stato parafrasato spesso, ma è solamente con Spider-Man: No Way Home che, in una toccante scena, viene ufficialmente introdotto nel franchise. Ora, Jennifer ce ne svela un’altra versione, inserendola all’interno della propria arringa e offrendoci un interessante, per quanto rapida, analisi di questo principio marveliano.

‘Mettici lo sguardo feroce alla Jen Walters’ con questo incoraggiamento, l’assistente e amica Nikki invita Jennifer a metter grinta nella sua arringa. In lingua originale, questa battuta fa riferimento alla ‘savage Jen Walters’, che richiama al titolo della prima serie dedicata all’eroina nei comics, The Savage She-Hulk.

Jennifer guarda in camera e parla con noi? Ebbene sì, in She-Hulk la quarta parete, quella fragile linea di separazione fra personaggi e spettatori (o lettori), viene abbattuta. Prima di pensare che l’ispirazione sia Deadpool, sappiate che nei comics marveliani il primato di avere infranto la quarta parete spetta proprio a She-Hulk, che durante la run di John Byrne di fine anni ’80 aveva reso questo aspetto uno dei tratti vincenti della sua gestione di She-Hulk.

Come già sapevamo, in She-Hulk ritorna il cugino Bruce Banner (Mark Ruffalo) alias Hulk. Nella scena in cui viene spiegato l’origin story di she-Hulk, vediamo i due assieme in auto, occasione che vede Banner mostrare un braccio in un tutore, lo stesso con cui lo avevamo visto nella scena post-credit di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. La ferita risale al suo tentativo, in Avengers: Endgame, di impugnare il guanto creato da Stark per utilizzare le Gemme dell’Infinito. Ed è proprio mentre i due cugini parlano della teoria di Jen sulla presunta verginità di Capitan America (no, non è uno schezo) che compare un’astronave di Saakar, il mondo su cui Hulk è stato un gladiatore come abbiamo visto in Thor: Ragnarok. Un’apparizione improvvisa che spaventa la Walters, che sbanda e causa un incidente, in conseguenza del quale entra in contatto con il sangue irradiato dai raggi gamma del cugino, assumendone i poteri. La origin story della She-Hulk del Marvel Cineamtic Universe si prende alcune libertà rispetta all’origine cartacea, ma viene rispettato il dettaglio dell’importanza del sangue di Bruce.

(L-R): Mark Ruffalo as Smart Hulk / Bruce Banner and Tatiana Maslany as Jennifer "Jen" Walters/She-Hulk in Marvel Studios' She-Hulk: Attorney at Law, exclusively on Disney+. Photo courtesy of Marvel Studios. .. 2022 MARVEL.

Rimaniamo un attimo su Bruce Banner. Dopo l’incidente, sentendosi responsabile di quanto accaduto alla cugina, Bruce la porta su un’isola remota, il suo rifugio per aiutarla ad abituarsi alla sua nuova forza. Occasione in cui abbiamo modo di vedere che Hulk non ha dimenticato l’amico Tony Stark, con il quale aveva creato questo suo rifugio per studiare un modo per tornare a esser umano. Un’amicizia che viene onorata anche dalla presenza di un elmo di uno dei droni della Iron Legion di Avengers: Age of Ultron, un monito al contempo di come non ripetere gli stessi errori (avete presente Ultron?). In questa situazione, parlando del proprio passato, Bruce fa riferimento al suo passato su Saaker (Thor: Love and Thunder) o a come Natasha Romanoff sapesse farlo tornare umano usando una ninna nanna (Avengers: Age of Ultron). E parlando dei poteri di Hulk, scopriamo come in questo rifugio Banner siamo rimasto durante il Blip per trovare un modo di far convivere le sue due nature, confermando la presenza di Smart Hulk, la versione di Hulk che preserva la coscienza di Banner. Ma dell’Hulk feroce, il buon Banner, seppur in versione Smart Hulk, mostra di possedere ancora la sua possente thunderclap, il battito di mano sismico utilizzato dall’Hulk di Eward Norton in L’Incredibile Hulk (2008) e mai pià usato nel Marvel Cinematic Universe.

Negli esperimenti fatti per aiutare Jen, Bruce specifica come vuole aiutarla a trasformarsi. ‘I trigger sono rabbia e paura’ ‘Cioè gli elementi base della vita di ogni donna?’, ironizza Jennifer. Difficile non vedere un’analogia con la celebre battuta di Avengers in cui Banner svelava il suo segreto ‘E’questo il mio segreto, Capitano, sono sempre arrabbiato’. Nonostante la sua reticenza a essere una Hulk, Jennifer sembra apprezzare il fatto di non potersi ubriacare nei panni di She-Hulk, salvo scoprire che la sua forma umana subirà poi le conseguenze del dopo sbornia, un tratto del personaggio che è stato utilizzato nel canone fumettistico da Dan Slott nella sua run della verdolina.

Ogni eroe ha bisogno di un villain, e apparentemente per She-Hulk la rivale sarà Titania (Jameela Jamil). Nei comics Marvel, questo personaggio veniva creato dal Dottor Destino (esatto, quel Victor von Doom che tutti attendiamo di veder nel franchise) durante gli eventi delle prime Guerre Segrete, mentre nella serie sembra esser una donna dotata di forza sovrumana ma interessata a una carriera da influencer.

La scena post credit del primo episodio di She-Hulk è semplicemente esilarante e ritorna su un tema caro a Jen: la verginità di Capitan America. Secondo la sua teoria, tra l’esser stato Capitan Ghiacciolo e tutti i drammi in cui è stato coinvolto come Vendicatore, Steve Rogers non avrebbe avuto tempo per l’intimità, un delitto soprattutto perché ‘hai in mente le sue chiappe? Le sue chiappe!’, un riamando ai meme scaturiti dopo la scena della lotta dei due Cap in Avengers: Endgame. Eppure, come rivela Bruce, il buon Cap pare che abbia perso la sua verginità nel 1943 durante il suo tour presso le truppe al fronte, probabilmente con quella ragazza che in Capitan America: Il Primo Vendicatore si era dipinta un chiaro invito sulle palpebre.

