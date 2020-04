Daredevil e Jessica Jones arrivano su Rai 4

Attraverso un video promo sulla propria pagina facebook ufficiale, Rai 4 ha confermato che il palinsesto primaverile porterà in chiaro sul digitale terrestre due delle serie TV Marvel sviluppate oramai qualche anno fa da Neflix ovvero Daredevil e Jessica Jones.

Eccovi il video:

Sal promo è possibile ricavare anche altre nuove proposte di Rai 4 fra cui Siren, Pagan’s Peak, Vikings, Il Trono di Spade, Pleasure Principle, La Vedova Winchester, We Die Young, Underworld Evolution, Resident Evil Apocalypse, Bangkok Dangerous, Hanna.

Per quanto riguarda invece la programmazione effettiva del canale né la pagine facebook né la guida ai programmi del sito ufficiale forniscono indicazioni sul possibile inizio delle due serie Marvel o delle altre nuove proposte.

Possibile che con il contagocce arrivino anche le altre serie Marvel targate Netflix su Rai 4 soprattutto ora che quel mini universo narrativo si è chiuso. Per i fan invece rimane viva la speranza che questi personaggi possano essere riutilizzati in nuovi progetti televisivi o cinematografici soprattutto dopo il lancio della piattaforma Disney +.

La serie in tre stagioni presenta la vita di Matt Murdock, il giustiziere cieco di casa Marvel. Ispirato a storiche run del personaggio, come quella di Frank Miller, Daredevil è una serie cupa e profondamente urbana, capace di rappresentare al meglio lo spirito del personaggio. Nonostante alcuni riferimenti agli eventi di Avengers (2012) nella prima stagione, recentemente è stato confermato che Daredevil non è ufficialmente parte del Marvel Cinematic Universe. Partendo dalla serie dedicata al Cornetto, vengono sviluppate altre serie dedicate agli eroi urbani di Marvel, compreso un deludente team up.