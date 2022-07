Non di solo Marvel Cinematic Universe possono vivere i Veri Credenti, ragion per cui la San Diego Comic-Con la Casa delle Idee ha deciso di solleticare la curiosità dei suoi lettori annunciando un crossover che porterà due pesi massimi del Marvel Universe a scontrarsi: Dark Web. Come lascia presagire il nome, quando si parla di ragnatele non si può fare a meno di coinvolgere il nostro amichevole Spider-man di quartiere, ma ad affiancare il buon Arrampicamuri in questo caso saranno nientemeno che gli X-Men, tornati a essere una delle forze trainanti del Marvel Universe dopo la cura Hickman.

Marvel Comics annuncia Dark Web: Spider-Man e X-Men uniti contro una minaccia letale

Ad anticipare gli eventi di Dark Web saranno diversi momenti, tra cui uno presentato durante le pubblicazioni legate al Free Comic Book Day, occasione in cui abbiamo visto la Regina dei Goblin, alias Madelyne Prior, avvicinare il clone di Peter Parker, Ben Reilly, ora divenuto il villain Chasm. Sul comparto mutante, ad anticipare gli eventi di Dark Web potrebbe essere l’attuale situazione di Krakoa, che dopo eventi come Inferno, Il Processo di Magneto e il futuro Gala Infernale, hanno evidenziato come una vecchia amica dei pupilli di Xavier, Moira McTaggart, una volta scoperta la sua particolare natura mutante (alla morte può tornare indietro nel tempo, cambiando il regolare flusso del tempo), sia divenuta una delle più letali avversarie del nuovo regime krakoano. In X.Men: Hellfire Gala #1, Moira decide di impossessarsi del corpo di Mary Jane Watson, portando il Ragno a richiedere l’aiuto di Wolverine per salvare l’amata.

Scritta da Zeb Wells, attualmente alla guida di Amazing Spider-Man, la serie prenderà il via a novembre sul mercato americano, e come dimostra l’illustrazione promozionale realizzata da Ryan Stegman, attualmente al lavoro sulla serie di Venom, sembra che mutanti e Spider-Man si troveranno a dover affrontare una situazione decisamente complicata, che potrebbe cambiare profondamente gli equilibri sia per il Ragno che per gli X-Men.