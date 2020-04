David Lynch: “il mio interesse per Dune di Villeneuve è pari a zero”

David Lynch, il visionario regista che nel 1984 realizzò il primo adattamento cinematografico di Dune ha rivelato che il suo interesse per il Kolossal di Villeneuve è pari a zero.

Le foto ufficiali di Dune, diffuse la settimana scorsa, sono state una delle notizie che ha animato maggiormente la discussione del fandom mondiale. Le fotografie hanno fornito un primo riscontro visivo sull’aspetto estetico di questo attesissimo film. Nonostante questo David Lynch non sembra essere interessato al lavoro del suo collega.

In un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter il visionario regista si è detto del tutto disinteressato circa questo nuovo adattamento.

L’intervista integrale di The Hollywood Reporter può essere letta (in inglese) a questo link. Nell’intervista, oltre a rispondere alle domande su Dune Lynch parla, tra le altre cose, anche di come stia affrontando artisticamente parlando questo periodo di quarantena.

Riguardo Dune per Lynch Dune è un progetto legato a grandi frustrazioni, dovute al non poter realizzare il film che aveva in mente.

Questo fu dovuto principalmente a divergenze con i produttori che gli impedirono di operare un montaggio che rispecchiasse la sua interpretazione del libro. Il risultato finale fu un film che scontentò sia i fan che la critica e che floppò al botteghino.

“Il mio interesse per Dune è pari a zero, perché questo film rappresenta un dolore troppo grande. È stato un fallimento e non ho avuto la possibilità di avere voce in capitolo sul montaggio finale. È una storia che avrò raccontato un miliardo di volte: non è il film che volevo fare. Mi piacciono moltissimo certe parti, ma è stato un vero fallimento per me.”

A dispetto dei commenti sconfortati del suo regista la prima versione cinematografica di Dune negli anni è stata in grado di guadagnarsi lo stato di cult movie grazie all’estetica monumentale in grado di tradurre sullo schermo uno dei romanzi di fantascienza più complessi ed amati di sempre.