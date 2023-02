L’estate DC si tingerà di horror con l’evento Knight Terrors che monopolizzerà le testate nei mesi di luglio e agosto. L’evento, che fa parte del rilancio Dawn of DC, è stato annunciato nel corso del ComicsPRO di Pittsburgh, evento ancora in corso e dedicato principalmente ai rivenditori e agli operatori di settore. Knight Terrors sarà scritto Joshua Williamson, vero e proprio demiurgo della DC contemporanea avendo già firmato Crisi Oscura sulle Terre Infinite, con matite di Howard Porter e Guillem March. Da segnalare anche che l’evento sarà preceduto da Dawn of DC Knight Terrors Free Comic Book Day Special, albo speciale gratuito con protagonista Damian Wayne, che sarà disegnato da Chris Bachalo, che realizzerà il suo primo lavoro in DC dopo oltre 20 anni dalla seminale Death – L’alto Costo della Vita.

L’evento Knight Terrors: i primi dettagli

L’eventoKnight Terrors si snoderà fra luglio e agosto con una miniserie principale a cui si uniranno diverse miniserie di 2 albi ciascuno che l’editore promette realizzate da team creativi di primissimo piano. La storia prenderà il via quando Batman, Superman e Wonder Woman troveranno il corpo di uno dei loro primi nemici nella Hall of Justice: la loro indagine li costringerà quindi ad andare ben al di là della terra dei morti, in un regno di incubi in cui la salvezza del mondo sarà nella mani di un improbabile eroe: Deadman. Nelle miniserie invece eroi e villain affronteranno i loro peggiori incubi in quello che è stato definitivo il Nightmare Realm.

Joshua Williamson non è nuovo alle atmosfere horror avendo firmato serie come Nailbiter con Mike Henderson e Ghosted con Goran Sudzuka, edite in Italia da saldaPress. Ecco le dichiarazioni dello scrittore: